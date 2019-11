Kita Regenbogen“ hat jetzt 44 Plätze

Zachow

Die Kita „Regenbogen“ in Zachow ist gewachsen. Beschränkte sich die Tagesstätte in der Dorfstraße bisher auf die untere Etage des alten Gebäudes, werden nun auch im Obergeschoss Kinder betreut. „Wir haben die Kapazität der Einrichtung von 24 auf 44 Plätze erhöhen können – endlich,“ sagte Ketzins Bürgermeister Bernd Lück ( FDP) Freitagnachmittag während der offiziellen Einweihungsfeier.

20 zusätzliche Plätze

Nicht nur Eltern, Kleinkinder aus Zachow und das sechsköpfige Erzieherinnenteam um Kita-Leiterin Anna Mangelsdorf werden sich darüber freuen, denn diese zusätzlichen 20 Betreuungsplätze lassen die Warteliste auf Kitaplätze, die es in der Havelstadt gibt, schrumpfen.

Einer der neuen Räume. Quelle: Jens Wegener

„Wenn in den nächsten Tagen und Wochen die neue Kita in Falkenrehde, die in privater Trägerschaft ist, öffnet, dann wären erstmal alle Kinder, die in eine Kita oder zu einer Tagesmutter gehen sollen, untergebracht“, sagt der Bürgermeister.

Anfragen für August 2020

Allerdings sei es nur eine kurze Verschnaufpause, denn es gebe schon einige Anfragen für Kitaplätze ab August 2020. Außerdem hört eine von vier Tagesmüttern, die in Ketzin/ Havel und den Ortsteilen aktiv sind, auf, so dass neue Bedarfe entstehen. Zwar wird im entstehenden neuen Wohngebiet „Baumschulwiese“ in Ketzin eine Kindertagesstätte gebaut, aber wann die fertig und nutzbar ist, steht noch in den Sternen.

Verzögerung des Umbaus wegen Klageverfahren

Die Erweiterung der Kinderbetreuung in Zachow war „ein hartes Stück Arbeit“, wie Bernd Lück sagt. Im Oktober 2016 wurde der Antrag auf Nutzungsänderung der oberen Etage gestellt. Aber eine der beiden Mietparteien im Dachgeschoss wollte ihre Wohnung nicht ohne Weiteres aufgeben.

Trotz rechtzeitig erfolgter Kündigung und mehrerer Angebote der Stadt für Ersatzwohnungen landete der Fall vor Gericht, wo die Stadt Ende 2018 Recht bekam. „Das hat unseren Zeitplan natürlich komplett durcheinander gebracht. Und noch schlimmer: die Umbaukosten sind gestiegen“, so Lück.

Hatte Ketzin ursprünglich 165000 Euro Fördermittel aus dem Leader-Programm, bei Gesamtkosten von 222 000 Euro, beantragt, kostete die Maßnahme aber am Ende 277 000 Euro. Zum Glück seien die Fördermittel auf 75 Prozent der Gesamtinvestition aufgestockt worden, so Lück.

Rollerbahn kommt im Frühjahr

Neue Gruppenräume, eine neue Küche und Sanitäranlagen sind in der oberen Etage eingerichtet worden. Besonders teuer seien die Treppe für den zweiten Rettungsweg und die weiteren Brandschutzauflagen gewesen. Im nächsten Jahr sollen die Außenanlagen aufgewertet werden mit einer Spielwiese und einer Rollerbahn.

Das Kita-Gebäude in Zachow. Quelle: Jens Wegener

„Ich freue mich, dass die Kita, die ja bis 1967 Grundschule war, jetzt erweitert wurde“, sagte Ortsvorsteherin Nancy Lorbiecki, die selbst noch in dem Gebäude in den Kindergarten gegangen war. Auch Kita-Leiterin Anna Mangelsdorf – seit 2017 trägt sie dort Verantwortung– , ist froh, „dass die Umbauarbeiten jetzt beendet sind und wir alle Räume nutzen können.“

Insgesamt gibt es in der Stadt Ketzin/ Havel vier kommunale Kitas ( Paretz, Falkenrehde, Tremmen und Zachow) sowie drei Kitas in freier Trägerschaft ( Ketzin, Etzin und künftig in Falkenrehde).

Von Jens Wegener