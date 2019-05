Ketzin/Havel

Über die Besetzung von 18 Sitzen in der Ketziner Stadtverordnetenversammlung wurde am Sonntag entschieden. Der Sieger des Abends war die SPD, die in jedem Wahlbüro der Stadt die meisten Stimmen holte, gefolgt von der CDU. So die ersten Hochrechnungen. Das gesamte vorläufige Endergebnis und die daraus resultierende Sitzeverteilung gibt es im Laufe des Tages.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2014

So waren die Ergebnisse der letzten Kommunalwahl 2014 für die Ketziner Stadtverordnetenversammlung: SPD 36,1 Prozent, CDU 23,6 Prozent, Die Linke 13,2 Prozent, FDP 6,6 Prozent, Bündnis 90/Die Grünen 2,9 Prozent, Wählergruppe Bauern 2,2 Prozent, Freie Wählergemeinschaft Falkenrehde 5,6 Prozent, Freie Wähler für Zachow 2008 mit 6,3 Prozent und Freie Wähler Etzin 3,4 Prozent.

So haben die Ketziner auf Kreisebene gewählt

Als klarer Sieger geht die SPD in Ketzin aus der Wahl zum havelländischen Kreistag hervor. Mit 30,2 Prozent liegen sie deutlich vorne. Die SPD folgt mit 1467 Stimmen und 16,6 Prozent auf Platz 2 gefolgt von der AfD mit 1177 Stimmen (13,3 Prozent). Mit 9,9 Prozent und 874 Stimmen landen die Grünen auf Platz 4, es folgen die Linken (7,8 Prozent), die Bauern (7,5), die FDP (6,7) und die Partei (3,7).

3042 Ketziner haben am Sonntag ihre Stimme abgegeben, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 53,16 Prozent.

Von MAZ