Zwei Wochen nachdem die Nationalsozialisten das „Ketziner Fischerfest“ wieder aufleben ließen, begann der Zweite Weltkrieg. Die Begeisterung darüber war im überwiegenden Teil der Bevölkerung groß. Die Kommunisten waren eliminiert oder auch assimiliert, die Genossen der SPD ebenso.

Der Ketziner Ortschronist und ehrenamtliche Stadtarchivar Fritz Hummel, der die Stadtchronik in den vorhergehenden Jahren im „Ketziner Anzeiger“ in zahlreichen Artikeln veröffentlicht hatte, dokumentierte in der Artikelreihe „Front und Heimat“ Feldpostbriefe, die einen Teil der „Kriegschronik der Stadt Ketzin“ bilden sollte.

„Es sah furchtbar aus“

Der Kanonier Fritz A. berichtet, dass sein Infanterieregiment am 27. August 1939 an die polnische Grenze verlegt wurde. Es war das Infanterieregiment 68 aus Brandenburg an der Havel. „Am 1.9. begann dann unser Einmarsch in Polen. Um 8 Uhr ungefähr passierten wir die Grenze; vorher hatten sie schon motorisierte Einheiten überschritten.

Von Polen keine Spur, überhaupt kaum etwas von Kämpfen zu sehen. Die Panzer hatten alles zusammengeschossen, es sah furchtbar aus. Ganze Straßenzüge verbrannt, Chausseen voll von polnischen Wagen, toten Pferden und Menschen – alles niedergemäht.“

„Marsch auf Białystok“

Der Ketziner Reinhardt V. schrieb: „Marsch auf Białystok – überall sind die Ortschaften zum größten Teil eingeäschert, wir haben ein Dorf in Klump geschossen, Heckenschützen wurden kurzerhand runtergeschossen. Man muss lernen, hart zu werden.“

Die Artikelserie wurde eingestellt, als die ersten Gefallenenmeldungen Ketzin erreichten. Darunter der Brief eines stadtbekannten Friseurmeisters, der Selbstmord verübt hatte.

Der Krieg ging für die Ketziner am 24. April 1945 zu Ende. An diesem Tag vereinigten sich in der Umgebung der Stadt die 1. Belorussischen Front mit der 1. Ukrainischen Front und unterzeichneten ein Dokument, das den weiteren Vormarsch auf Berlin regelte.

Von Helmut Augustiniak