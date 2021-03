Kritik an der Pauschalförderung der Vereine in Ketzin

Ketzin/Havel

Je 52 Euro bekamen die Fördervereine für das Dorfmuseum Tremmen und die Freiwillige Feuerwehr Tremmen im Vorjahr aus der Ketziner Stadtkasse. Coronabedingt fielen die Zuschüsse zwar generell geringer aus als 2019. Aber mit 105,30 Euro erhielten der örtliche Fußballverein, der Angelverein und der Reitverein doppelt so viel Geld. Dieses Ungleichgewicht bemängelt der Vorsitzende des Förderkreises „Dorfmuseum Tremmen“ Lothar Lehnhardt. „Ein Angelverein und ein Reitverein befriedigen ja unzweifelhaft überwiegend private Interessen der Mitglieder, denn den Fisch angelt man ja für sich selbst. Dagegen leisten der Museums- und der Feuerwehr-Förderverein für die Allgemeinheit uneigennützige ehrenamtliche Arbeit.“

Seine Kritik richtet sich nicht an den Tremmener Ortsbeirat, der die Mittel nach der Förderrichtlinie der Stadt Ketzin/Havel nur verteilt. Die Förderrichtlinien selbst, sowohl die für Kultur als auch die für Sport, stehen im Fokus. Die aktuell geltenden stammen aus 2017. Sie sollen jetzt in einigen Punkten angepasst werden, über die der Fachausschuss für Bildung, Kultur und Sport auch schon beraten hat. Bei den Änderungen allerdings geht es nicht um das grundsätzliche Herangehen.

Vorschlag vom Förderkreis Dorfmuseum Tremmen

In der Richtlinie festgeschrieben sind zwei Bereiche: die pauschale und die projektbezogene Förderung. Als Pauschale bekommen die Vereine von der Stadt 5 Euro pro aktives jugendliches Mitglied (bis 18 Jahre) und für aktive Senioren ab 65 Jahren. Lothar Lehnhardt. „Wir sehen keinen Sinn darin, dass in die Berechnung der Pauschale für einen Verein nur Kinder und Jugendliche sowie Senioren unter den Vereinsmitgliedern gerechnet werden. Wir schlagen vor, dass alle Mitglieder eines Vereins gezählt werden. Man wird dann den Pro-Kopf-Betrag von bisher 5 Euro vielleicht etwas senken müssen, damit noch ausreichend Geld für die Projektförderung übrig bleibt“, so der Vorsitzende des Förderkreises Dorfmuseum Tremmen.

Das Dorfmuseum Tremmen. Quelle: Jens Wegener

Und noch eine zweite Anregung spricht er aus. Man soll doch bei der Projektförderung stärker darauf achten, dass Vorhaben, mit denen sich der Verein in besonderer Weise für das Gemeinwohl einbringt, so wie es in der Richtlinie auch geschrieben steht, gefördert werden. Die Mitglieder des Feuerwehrfördervereins und des Museumsvereins würden eine Arbeit leisten, die ausschließlich dem Interesse der Dorfgemeinschaft dient im Gegensatz zu Vereinen, die mehr Interessensgemeinschaften der Mitglieder seien.

Ortsbeiräte sollen Votum abgeben

Doch diese Vorschläge fanden zumindest bei den Mitgliedern des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport keine Mehrheit. Sie folgten lediglich der Empfehlung der Stadtverwaltung, wonach die Anträge für projektbezogene Zuwendungen bis 30. Juni des laufenden Jahres unter detaillierter Beschreibung und Begründung der Maßnahme an die Stadt Ketzin/Havel zu richten sind. Bis zum 30. September des laufenden Jahres können noch ein weiterer Antrag eingereicht werden. Bei Anträgen von Vereinen in den Ortsteilen ist zwingend ein Votum des jeweiligen Ortsbeirates einzuholen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach jetzt laufender Diskussion in weiteren Gremien sollen die Stadtverordneten am 12. April über die geänderten Förderrichtlinien entscheiden, so dass diese dann zum 1. Mai dieses Jahres in Kraft treten können.

Von Jens Wegener