Landwirt entdeckt illegale Müllhalde bei Ketzin-Knoblauch

Ketzin/Havel

Was der Etziner Frank Zöllner bei seiner Rundfahrt durch die Ketziner Feldflur sah, machte ihn fassungslos: Mehrere komplette Türen, große und kleine Plastefässer, Unmengen Gartenabfälle, Betonkötze und obenauf noch gefüllte blaue Müllsäcke sowie Plastestühle türmen sich am Rand des ehemaligen Dorfes Knoblauch zu einer rund 40 Meter langen Müllhalde.

Knoblauch scheint bei Müllsündern beliebt

Der Etziner ist Landwirt und Jäger. Schon deshalb liege ihm der Natur- und Landschaftsschutz besonders am Herzen, sagt er. „In den Vorjahren haben wir im Frühjahr solche Müllhalden in einer gemeinsamen Aktion beseitigt. Da waren wir Jäger immer dabei. In diesem Jahr geht das aber nicht“, bedauert er.

Anzeige

Etwa 35 Kubikmeter Müll seien jeweils zusammen gekommen. „Zuhause hui und in der Natur pfui“, schimpft er auch angesichts der Unmengen von Gartenabfällen. Die könnten auch auf dem eigenen Grundstück kompostiert werden. Das ehemalige Dorf Knoblauch ist bei Mülltouristen beliebt. Immer wieder werden an den verschiedensten Stellen kompostierbare Abfälle abgelagert.

Weitere MAZ+ Artikel

Viel für den Naturschutz getan

Frank Zöllner hat in den letzten Jahren persönlich viel für den Naturschutz getan und beispielsweise vier Hektar mit Robinien aufgeforstet, um drei örtliche Gewässer Weiden gepflanzt und zwei Hektar seines Landes als so genannte Wildäcker gestaltet.

Das ist eine grüne Wiese aus gemischten Pflanzen, die der Hege und Pflege des Wildes als so genannte Verbissfläche, aber auch zur Ablenkung des Wildes von den Hauptkulturen dient. Es ist ein Paradies für die Bienen und viele andere Insekten. Viel gelernt haben Schüler direkt in der Natur, als sie gemeinsam mit Frank Zöllner die Grasflächen vor der Mahd nach Rehkitzen absuchten, um diese nicht zu verletzen oder zu töten.

Auch in Paretz liegt Müll

Um den Müllablagerungen Einhalt zu gebieten, schlägt Frank Zöllner der Stadt vor: „Mit Wildkameras wären die Sünder zu überführen.“ Auf dem Weg nach Paretz, wenige Meter vom Königsweg entfernt neben der Brüterei, fand er die nächste kleine Müllhalde. Von solchen Hinterlassenschaften können auch die Ketziner Angler ein Lied singen. Bei ihrer alljährlichen Müllaktion sammelten sie in wenigen Stunden an und in der Ketziner Havel Müll in ihre Boote, der später einen großen Container füllte.

Von Wolfgang Balzer