Ketzin/Havel

Ein Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagmittag in Potsdamer Straße in Ketzin/ Havel. Gegen 11.30 Uhr kam kurz vor der Ortslage Paretz ein Mercedes Lkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben und kippte dort auf die Seite. Bevor das Fahrzeug zum Stillstand kam, kollidierte es noch mit einem Telefonmast, der dadurch beschädigt wurde.

Durch den Aufprall verletzte sich der 53-jährige Fahrer leicht am Bein. Rettungskräfte behandelten den Mann noch an der Unfallstelle. Eine medizinische Versorgung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 12000 Euro.

Ein Abschleppdienst musste den Lkw aus seiner Schieflage bergen.

Von MAZ online