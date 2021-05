Ketzin/Havel

Die Schubkarre mit den Resten einer Hecke, die einst als Grabeinfassung diente, ist fast voll. Busch für Busch gräbt Mareike Fiebig aus, um Platz zu schaffen für neue Grabstellen. Seit einem Monat ist die 29-Jährige die neue Friedhofsgärtnerin der Stadt Ketzin/Havel. Sie sorgt jetzt auf den kommunalen Friedhöfen in Tremmen, Zachow und Ketzin für Ordnung.

„Die Stelle wurde im vergangenen Jahr geschaffen, weil es immer wieder Beschwerden von Bürgern über das Erscheinungsbild der Friedhöfe gab. Die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes der Stadt können zwar mit ihrer Technik helfen, aber sie haben eben im wesentlichen andere Aufgaben“, sagt Michelle Palm von der Stadtverwaltung.

Eine Frau für drei Friedhöfe

Nachdem die Stelle ausgeschrieben und man mit dem ersten Kandidaten nicht zufrieden war, übernahm Mareike Fiebig diese Aufgabe. Die junge Frau stammt aus Wachow, ist gelernte Garten-und Landschaftsgärtnerin und hat zuvor zehn Jahre in der Baumschule in Tremmen gearbeitet. „Bei Lorberg habe ich fast nur Bäume beschnitten. Ich wollte mal was anderes machen und habe mich in Ketzin beworben“, erzählt Mareike Fiebig.

Mareike Fiebig mit Spaten im Einsatz. Quelle: Jens Wegener

Harke, Spaten und Schubkarre sind jetzt ihre wichtigsten Arbeitsmittel. Denn sie muss erstmal aufräumen, wie sie es nennt. „In den ersten Tagen habe ich vor allem die Reste des Winters beseitigt, verwelkte Blumen von kommunalen Grabanlagen geholt, Rasen gesäet und mit Hilfe der Mitarbeiter des Wirtschaftshofes und deren Technik Wege begradigt“, erzählt sie. An drei Tagen arbeitet sie in Ketzin, jeweils einen Tag pro Woche in Tremmen und Zachow.

Draußen zu sein an der Luft und sich körperlich zu betätigen – das ist ihr Ding. Es stört sie auch nicht, oft allein zu arbeiten. „Es sind ja immer ein paar Leute auf den Friedhöfen unterwegs“, sagt Mareike Fiebig. Künftig wird sie öfter den direkten Kontakt zu Friedhofsbesuchern suchen oder suchen müssen, „weil ich auch darauf achten muss, dass die Friedhofsordnung eingehalten wird und das bisher nicht immer klappt.“ So ist das Radfahren nicht erlaubt, ebenso sollen keine Hunde mit auf den Friedhof gebracht werden. Die entsprechenden Hinweise sind an den Eingängen zu lesen, werden aber immer wieder „übersehen“.

Neue Grabanlage kommt bald

Speziell auf dem Ketziner Friedhof stehen demnächst bauliche Veränderungen an. Es entstehen zwei neue Urnengemeinschaftsanlagen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Michelle Palm erklärt: „Die Urne wird dabei unter einem Grabstein beigesetzt. Dessen Größe soll in der Friedhofssatzung festgeschrieben werden. Für die Beschriftung sind die Angehörigen verantwortlich.“ Mit der Pflege des Grabes haben die Hinterbliebenen aber nichts zu tun. Sie können nur Blumen in Vasen platzieren. Um die gärtnerische Gestaltung und Pflege der Anlage kümmert sich Mareike Fiebig.

Hier entsteht auf dem Ketziner Friedhof eine Urnengemeinschaftsanlage. Quelle: Jens Wegener

Bei einer der beiden Urnengemeinschaftsanlagen sei eine Doppelbelegung möglich, sodass ein Angehöriger später dazu gebettet werden kann. Nach Ablauf der Ruhezeit werde die Grabstätte aufgelöst und kann neu belegt werden, so Michelle Palm.

Urnenwand mit 28 Nischen

Ein paar Meter entfernt soll, spätestens im Sommer, eine Urnenwand mit 28 Nischen aufgestellt werden. Die Fläche rings herum, auf der Blumen und Grabschmuck angelegt werden können, fällt auch in die Verantwortung von Mareike Fiebig. „Ist die Ruhezeit abgelaufen, werden die Urnen aus der Wand entfernt und in einem anonymen Gemeinschaftsgrab beigesetzt“, sagt Michelle Palm. Die neuen Beisetzungsarten finden sich in der Ketziner Friedhofssatzung erst wieder, wenn die Anlagen gestaltet sind. Eine Beisetzung auf der teilanonymen Urnengrabanlage sei dann nicht mehr möglich, so Palm.

Bis dahin hat Mareike Fiebig noch jede Menge zu tun. Aber die junge Frau freut sich auf den neuen Job und schreckt selbst vor schlechten Wetter nicht zurück: „Dafür gibt es doch Regenjacken.“

Von Jens Wegener