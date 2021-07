Nach 20 Jahren Wartezeit: Baustart für Radweg in Tremmen

Trenmen

Baubeginn nach mehr als 20 Jahren Wartezeit – das wollte sich selbst Tremmens früherer Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher Thoralf Palm nicht entgehen lassen: „Ich habe schon fast nicht mehr daran geglaubt, dass man zwischen Tremmen und Zachow mal mit dem Rad neben der Straße sicher fahren kann. Umso größer ist die Freude, dass das jetzt Wirklichkeit wird.“ Gemeinsam mit Landrat Roger Lewandowski (CDU), der Kreistagsvorsitzenden Barbara Richtstein (CDU), der Zachower Ortsvorsteherin Nancy Lorbiecki (Freie Wähler) und Tremmens Ortsvorsteher Florian Reimann (Freie Wähler) vollzog Thoralf Palm am Mittwochnachmittag den ersten Spatenstich für den neuen Radweg entlang der Kreisstraße 6307.

Es ist der erste und einzige Radweg, den der Landkreis Havelland in diesem Jahr baut. „Im nächsten Jahr wird entsprechend der Prioritätenliste des Kreises ein Abschnitt entlang der B 102 bei Semlin an der Reihe sein, im Zeitraum 2023 bis 2025 folgen ein Radweg von Brieselang zur Landesstraße 161 und ein Abschnitt vom Havelland-Radweg nach Paulinenaue“, sagte Landrat Roger Lewandowski.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fünf Kilometer Asphaltdecke

Der 5,2 Kilometer lange und 2,5 Meter breite Weg von Tremmen nach Zachow kostet 1,2 Millionen Euro. Am Ortseingang Tremmen werden auf einer Länge von 85 Metern zudem die Fahrbahn grundhaft erneuert und ein Fahrbahnteiler als Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger eingebaut. Der Landkreis habe eine Förderung beim Land beantragt, aber noch keine schriftliche Zusage. Hinzu kommen die Kosten für Planung, Grunderwerb und die Wiederaufforstung. Denn es mussten für den Radwegbau 62 meist kleine Bäume entfernt werden. „Ab 2022 werden dafür 274 Bäume neu gepflanzt, ein Großteil in der Umgebung des Radweges.

Mathias Meißner von der Stadtverwaltung hat die Ur-Trasse mal getestet. Quelle: Jens Wegener

Bis Ende Oktober will die Berliner Firma Günnel-Bau alle Arbeiten erledigt haben, versprach Bauleiter Heiko Bogedaly. Während der Bauzeit wird es Einschränkungen für den Verkehr geben. Für die Dauer der Fahrbahnerneuerung wird eine provisorische Umfahrung eingerichtet; die Verkehrsführung erfolgt wechselseitig mit einer Ampel.

Sicherer nicht nur für Schulkinder

„Seit 2003 ist es mein großer Wunsch, die Stadt mit allen Ortsteilen über ein Radwegenetz zu verbinden. Ein Teil wurde in meinen Amtszeiten als Bürgermeister gebaut oder saniert. Es fehlten bisher noch die Verbindungen von Zachow nach Tremmen und von Ketzin nach Etzin (Landesstraße). Ich versichere, dass ich an dem letzten fehlenden Abschnitt nach Etzin dranbleiben werde“, sagte Ketzins Bürgermeister Bernd Lück (FDP) gegenüber der MAZ.

Der Auto- und Lkw-Verkehr hat auf der Kreisstraße in den letzten 15 Jahren massiv zugenommen. Die Kreisstraße ist eine Verbindung in Richtung Brandenburg/Havel, dazu kommt, dass viele Kunden zur Baumschule Lorberg oder zum Golfplatz Tremmen wollen, die an dieser Straße liegen. Inzwischen ist das Radfahren auf diesen beiden Verbindungen fast lebensgefährlich geworden. 2015 war dort ein 15-jähriger Junge aus Bollmannsruh ums Leben gekommen, nachdem er auf der Kreisstraße von einem Auto erfasst wurde.

Ein Erinnerungsstück mit Gravur. Quelle: Jens Wegener

Diesen Radweg werden nicht nur Rentner nutzen, die in Ketzin etwas zu erledigen haben. Auch die Kinder, die in Ketzin die Grundschule besuchen, können dann sicherer dorthin mit dem Rad fahren”, so Thoralf Palm.

Von Jens Wegener