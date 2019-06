Falkenrehde/Falkensee

Was in Falkensee seit zehn Jahren gut funktioniert, soll nun auch in Falkenrehde gelingen. Die Bredowerin Ilona Ademi eröffnet am 2. September ihr zweites Kinderhaus „Wölkchen“. In dem privat geführten Kindergarten an der Potsdamer Allee können insgesamt 60 Kinder betreut werden, im Krippen- wie im Kitabereich. „Die Krippenplätze sind schon belegt, bei den Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren sind noch einige Plätze frei“, sagt Ilona Ademi.

Neubau für 1,3 Millionen Euro

Die 55-Jährige ist sowohl die Bauherrin als auch die Betreiberin der neuen Kita. Allein für den Neubau in Falkenrehde investierte sie 1,3 Millionen Euro, wobei ihr Fördermittel des Bundes von rund 300000 Euro zugesichert wurden. „Es ist ein Unterfangen mit Risiko, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es funktionieren wird.“ Die Stadt Ketzin/ Havel zahlt die Miete und die Betriebskosten für die Einrichtung.

Ilona Ademi in den neuen Räumen. Quelle: Jens Wegener

Zweisprachige Betreuung

Es wird jeweils drei kleine Gruppen geben. Bei Krippenkindern sind es zu 12 Mädchen und Jungen, bei Kita-Kindern acht bis neun. „Aber wir haben mehr Erzieher pro Gruppe“, sagt Ilona Ademi. Das sei ein Grund dafür, dass die Eltern für die Betreuung im „ Wölkchen“ mehr bezahlen müssen, als in anderen kommunalen Einrichtungen. Eine andere Besonderheit: Auch das dritte Kita-Jahr ist nicht kostenfrei. „Darüber habe ich natürlich mit allen Eltern, die ihre Kinder angemeldet haben, gesprochen. Keiner ist deshalb abgesprungen“, so die Betreiberin.

Keine Schießzeit in den Ferien

Ein Pluspunkt aus Sicht der Eltern seien die flexiblen Betreuungszeiten. Das bedeutet, wenn jemand 30 Stunden pro Woche für sein Kind angemeldet hat, können diese Stunden innerhalb einer Woche zeitlich verschoben werden. Ilona Ademi erklärt: „Hat ein Elternteil mal einen freien Tag und möchte mit seinem Kind zu Hause frühstücken, kann es später in die Kita kommen und länger als im Normalfall betreut werden.“ Schließzeiten während der Schulferien gibt es im „ Wölkchen“ auch nicht. Lediglich zwischen Weihnachten und Neujahr ist länger zu.

Kitaplätze in Ketzin/Havel Für die Stadt Ketzin/ Havel schließt sich mit der neuen Kita in Falkenrehde und mit der Erweiterung der Zachower Kita um 20 Plätze eine „ Versorgungslücke“. Laut der Ketziner Kita-Verantwortlichen Ilona Thiele erhielten alle Eltern, die einen Kita-Platz ab August/September beantragt haben, eine Zusage. Interessierte Eltern können sich unter www.kinderhaus-woelkchen.de informieren.

In der Kita wird es sowohl einen Sportraum und eine Küche geben, in der täglich frisch für die Falkenrehder und die Falkenseer Kinder zubereitet werden. „Außerdem werden wir Falkenseer Tagesmüttern die Mittagessen für deren Kinder liefern, so dass etwa 150 Essen pro Tag zusammenkommen. Zwei Köche stehen bereit.“

Von Jens Wegener