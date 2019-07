Paretz

Sie ist ins kalte Wasser gesprungen, die neue Ortsvorsteherin in Paretz. Bislang hatte Christiane Schnell nicht viel mit Kommunalpolitik in Ketzin/ Havel oder in Paretz zu tun. Sie ist zwar seit Jahren Mitglied im Verein Historisches Paretz, gehörte sogar mal dem Vorstand an, aber sonst trat die 64 -Jährige politisch kaum in Erscheinung.

Das ist nun vorbei. Als Vertreterin der Freien Wähler holte sie die meisten Stimmen der Bewerber für den Ortsbeirat Paretz bei der Kommunalwahl am 26. Mai und wurde dann an die Spitze des Ortsbeirates gewählt. Dem gehören außerdem Harry Furch (ebenfalls Freie Wähler) und Evelin Sens (Linke-Liste) an.

Konflikten will sie nicht ausweichen

„Eine meiner wichtigsten Aufgaben sehe ich darin, die Dorfgemeinschaft zu festigen, Barrieren weiter abzubauen“, sagt Christine Schnell. Dazu gehöre es, mit vielen Leuten im Dorf ins Gespräch zu kommen, auch Konflikten nicht auszuweichen. „Als ehemaliges Mitglied eines Betriebsrates bin ich solche ähnlichen Konflikte schon gewöhnt.“

Als Software-Entwicklerin gearbeitet

Die gelernte Diplom-Mathematikerin arbeitete unter anderem viele Jahre im Rechenzentrum Paretz, war zuletzt als selbstständige Software-Entwicklerin tätig und ist derzeit ohne Job. Sie kennt die Paretzer und die dringendsten Wünsche: „Wir brauchen einen Spielplatz. Der ist in Arbeit. Wir brauchen ein Dorfgemeinschaftshaus, also einen Ort, wo man sich treffen kann. Die Scheune ist ja nur punktuell für jedermann nutzbar. Und die Feuerwehr braucht ein neues Domizil. So beengt, wie die Feuerwehrleute derzeit hausen, ohne Duschen und ohne Umkleideraum, kann es nicht weitergehen.“

Feuerwehr braucht ein neues Depot

Die lange Suche nach dem geeigneten Standort für ein Feuerwehrgerätehaus (und nach der Finanzierung) hat Christine Schnell in der Vergangenheit mitverfolgt. „Mir liegt zwar der Denkmalschutz am Herzen, aber auch das Gemeinwohl ist wichtig“, sagt die Ortsvorsteherin. Sie meint: Der Paretzer Ortskern steht unter Schutz, was es schwierig macht, das Gerätehaus irgendwo dort zu etablieren.

Schwimmen und lesen

Wenn Christiane Schnell sich nicht mit der örtlichen Politik beschäftigt, liest sie gern und geht jetzt im Sommer oft schwimmen. „Eigentlich steige ich fast jeden Morgen in unseren Pool, während mein Mann das Frühstück macht.“ Dass der Hobbyimker ist, habe Vor- aber auch Nachteile für die Familie. „Wegfahren in den Urlaub ist wegen der Bienen nur im Herbst oder Winter möglich“, sagt Christiane Schnell.

Von Jens Wegener