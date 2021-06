Neue Regeln für den Parkplatz an der Paretzer Scheune

Paretz

64 Stellplätze gibt es auf dem Parkplatz neben der Kulturscheune in der Werderdammstraße in Paretz. Jetzt könnten 60 der begehrten Flächen gemietet werden – von Ortsansässigen und sogar von Ortsfremden. Eine entsprechende Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung haben die Ketziner Stadtverordneten jetzt einstimmig beschlossen.

Seit der Parkplatz 2009 gebaut und Ende 2012 ein Parkautomat aufgestellt wurde, gibt es immer mal wieder Diskussionen über Gebühren und über Privilegien für Anwohner zur Nutzung der Stellplätze. Fakt ist, in der Werderdammstraße dürfen rechts und links neben der Fahrbahn keine Autos abgestellt werden. Die Anwohner müssen ihre Fahrzeuge auf dem Grundstück parken, aber was machen Gäste oder Verwandte, die zu Besuch kommen? Sie müssen den gebührenpflichtigen Parkplatz an der Scheune nutzen. Gleiches gilt für Besucher des Schlosses, der Dorfkirche oder der Scheune selbst, wenn dort Veranstaltungen sind.

Tagesgebühren bleiben unverändert

Auf Initiative des Paretzer Ortsbeirates ist die Satzung nun geändert worden. Denn: „Anliegerausweise nur für die Bewohner der Werderdammstraße reicht nicht. Alle Paretzer sollen die Möglichkeit haben, dort einen Platz zu mieten“, sagt Ortsvorsteherin Christiane Schnell. Auch für die Leute, die zu den örtlichen Reiterhöfen kommen, um mit ihren Pferden auszureiten, müsse ein Parkausweis zu beantragen können. Allerdings, so die Ortsvorsteherin, sei der Parkplatz, mal abgesehen von Events in der Scheune, nie voll ausgelastet.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Nutzung des Parkplatzes können maximal 60 Anliegerausweise vom Ordnungsamt Ketzin/Havel ausgestellt werden. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt anhand eines Vordrucks, der auch online verfügbar ist.

Die Tagesgebühren für den Parkplatz bleiben allerdings unverändert. Wer sein Auto dort parken will, muss montags bis sonntags zwischen 8 und 20 Uhr pro angefangene 30 Minuten einen Betrag von 50 Cent berappen, maximal sind vier Euro pro Tag fällig. Außerhalb dieser Zeiten ist das Parken dort kostenfrei.

Ausweise für 30 bis 120 Euro pro Jahr

Der Anliegerausweis für Einwohner von Paretz kostet künftig 30 Euro pro Jahr, örtliche Gewerbetreibende (Firmen oder Mitarbeiter) zahlen 50 Euro und andere Personen 120 Euro pro Jahr. Die Preise gelten für ein volles Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember). Eine anteilige Berechnung oder Erstattung bei nicht ganzjähriger Nutzung erfolgt nicht, so die Stadtverwaltung.

Eine Besonderheit gibt es aber noch: „Ein Anliegerparkausweis berechtigt den Inhaber ausschließlich zur Nutzung freier Stellflächen. Wenn keine vorhanden sind, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Entgelte“, so steht es in der neuen Satzung. Der Parkausweis ist gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe des abgestellten Fahrzeuges zu befestigen.

160 000 Euro kostete einst der Parkplatzbau in Paretz im Jahr 2009, für den Automaten wurden Ende 2012 weitere 5000 Euro fällig. 20 Jahre lang muss die Stadt jährlich 8500 Euro abschreiben. Auch hat sie die Bewirtschaftungskosten zu tragen.

Von Jens Wegener