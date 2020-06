Ketzin/Havel

„Etwas wackelig ist es schon“, sagten Thea Hoedt und Dorothée Welzel. Die beiden Frauen balancierten mutig über die Holzteile im neuen Fitness-Parcours auf der Ketziner Freilichtbühne. Ganz ohne die seitlichen Stangen anzufassen, ging es dann doch nicht. „Aber wir haben es überlebt“, meinte die Vorsitzende des Ketziner Seniorenrates Thea Hoedt.

Thea Hoedt auf der Balancierstrecke. Quelle: Jens Wegener

Nach langem Hin und Her, mehreren Verschiebungen des Standorts und der Corona bedingten Pause ist Donnerstagabend auf dem Areal der Ketziner Freilichtbühne der erste Teil des Outdoor-Fitness-Parcours – eine Calisthenics-Anlage – eröffnet worden. „Fit durch Bewegung lautet das Motto, denn hier können Leute aller Altersgruppen trainieren“, erklärte Mathias Meißner von der Ketziner Stadtverwaltung, der das Projekt maßgeblich mitbestimmt hat.

Potsdamer Sportler machten es vor

Und damit die Ketziner sich ein Bild davon machen können, wie es aussehen kann und welche Übungen möglich sind, hatten er und die Ketziner Maren Nitschke Mitglieder des SC Potsdam eingeladen – als Vorturner sozusagen. Vereinschef Peter Schäperkötter: „Wir haben in Potsdam eine ähnliche Anlage in der Nähe eines Jugendklubs, wie hier auch. Die steht zu einer bestimmten Zeit jedermann, also auch Nicht-Vereinsmitgliedern, zur Verfügung. Es haben sich über What’s app inzwischen Trainingsgruppen gebildet, die sich dort treffen. Entweder jeder übt für sich selbst oder man nutzt Übungsprogramme, die unsere Trainer ausgedruckt und dort ausgehängt haben.“ Das könnte in Ketzin ebenso gemacht werden.

Kraft ist gefragt. Quelle: Jens Wegener

Spendenaufruf für Bänke

Die vielen Ketziner, die zur Einweihung gekommen waren, staunten nicht schlecht, als die Potsdamer mit ihren Übungen begannen. Kraft und Beweglichkeit stehen im Mittelpunkt. Für den Fall, dass jemand vom Gerüst fällt, wurde Kies ausgebreitet, der als Fallschutz wirkt. „Später sollen wenn finanziell möglich, ein paar Bänke aufgestellt werden, damit sich Eltern oder Großeltern mal ausruhen können“, sagte Vize-Bürgermeister Sabine Pönisch. Dafür hat die Stadt Ketzin zu einer Spendenaktion aufgerufen. Wer helfen will, kann das Büro des Bürgermeisters unter 033233/720112 anrufen. Eine Bank kostet etwa 500 Euro.

Fast 20000 Euro investiert

Apropos Kosten: Für die Calisthenics-Anlage inklusive des Balancierteils, der vor allem für Senioren gedacht ist, hat die Stadt Ketzin/ Havel rund 18500 Euro investiert. Dabei sind die Eigenleistungen der Bauhofmitarbeiter und anderer Helfer gar nicht eingerechnet. 10000 Euro kam noch aus dem Bürgerhaushalt 2018, ein Teil war das Preisgeld für Ketzin als zweitsportlichte Stadt Brandenburgs 2017 und der Rest musste aus der aktuellen Stadtkasse genommen werden.

Seilbahn und Kletterwand sollen hinzukommen

Geplant ist, in den nächsten Jahren den Parcours zu erweitern. Eine Seilrutsche, eine Kletterwand und eine Skaterrampe könnten hinzukommen, immer in Abhängigkeit der Finanzlage der Stadt, so Mathias Meißner.

So könnte das Areal der Freilichtbühne einmal aussehen. Quelle: Privat

Insgesamt sei die Freilichtbühne für diese Aktivitäten aller Altersgruppen optimal, zumal auch der Jugendklub und die Sporthalle Rathausstraße in unmittelbarer Nähe sind und die Leute von dort schnell auf dem Gelände sein können. Großveranstaltungen gibt es auf der Freilichtbühne nicht mehr wegen der Lärmbelästigung für die umliegenden Bewohner.

Von Jens Wegener