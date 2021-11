Paretz: Das machen Ketziner Kinder auf einem Wasser-Geister-Schiff

Paretz

Den Wassergeist haben die 16 Zweitklässler der Ketziner Europaschule am Freitag in Paretz nicht gefunden. Aber sie haben ihn gemalt. Jedes Kind nach seinen Vorstellungen, mal mit Flossen oder mit Füßen oder mit Tentakeln. All das passierte im Kreativraum des Motorschiffes „John Franklin“, das in diesen Tagen als Wasser-Geister-Schiff drei Stationen im Land Brandenburg anfährt. Nach dem ersten Stop in Brandenburg/Havel war nun Paretz dran, bevor es am Sonntag in Potsdam festmacht.

„Das Projekt Wasser-Geister-Schiff wurde in diesem Jahr neu konzipiert und soll Grundschülern auf eine etwas andere Weise als in der Schule möglich, Kenntnisse vermitteln“, erklärte Projektleiterin Anna Repina. Finanziert wird diese Form des Unterrichts von der Helga-Breuninger Stiftung und zwei Brandenburger Ministerien. Das Schiff „John Franklin“ war schon 2016 in Paretz unterwegs, damals als Wunderkammerschiff.

Paul (r.) erklärt den Wasserfilter. Quelle: Jens Wegener

Ben und Paul sind die Expertenkinder

Nicht nur der Unterrichtsort an Bord eines Schiffes ist besonders. Auch die Tatsache, dass zwei größere Schüler, in dem Fall Ben (12) und Paul (13), als Expertenkinder fungieren. „Wir haben uns dafür gemeldet, weil wir das spannend finden“, sagte Ben. Einen Tag haben beide Jungen einen Einweisungskurs besucht, dann waren sie fit, um den Kleinen alles zu erklären.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Kreativraum des Schiffes, der in mehreren Farben beleuchtet war, galt es zunächst, ein großes Holzpuzzle zusammenzubauen. Mit Hilfe von Paul und der Lehrerin klappte das ganz gut. Entstanden war eine Karte, die die Seenlandschaft im Land Brandenburg und Berlin zeigte. Die Schüler fanden darauf die Havel, auch die Spree. Dann verriet Paul eine Eselsbrücke, mit der die Anordnung der Himmelsrichtungen Nord, Ost, Süd und West im Uhrzeigersinn leichtfällt: „Ihr könnt euch merken: (N)iemals (O)hne (S)eife (W)aschen.“

Das Wasser-Geister-Schiff in Paretz. Quelle: Jens Wegener

Experimente mit Wasser

Nach der kreativen Malstunde zum Wassergeist ging es in den Experimentierraum. Was eher in Physik ab Klasse 7 gelehrt wird, zeigte Paul den Mädchen und Jungen schon mal vorab. Er demonstrierte, wie ein Wasserfilter aus verschiedenen Substanzen bewirkt, dass aus schmutzigen Wasser nach einer Zeit sauberes wird. „Trinken sollte man das am Ende trotzdem nicht, weil noch Bakterien drin sein können“, sagte Paul.

Puzzeln im Kreativraum. Quelle: Jens Wegener

Es folgten weitere Experimente mit Wasser, die die Grundschüler zum Staunen brachten. Am Ende herrschte Einigkeit: Der lange Fußmarsch von der Europaschule in Ketzin nach Paretz zum Schiff hat sich gelohnt. Und wenn das Schiff im nächsten Jahr wieder in Paretz anlegt – das Projekt soll möglichst um drei Jahre verlängert werden – wollen die Ketziner Kinder wiederkommen. Freitagnachmittag waren aber erstmal Schüler vom Leonardo-da-Vinci-Campus aus Nauen an der Reihe.

Von Jens Wegener