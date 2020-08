Paretz

35 von 300 jungen Musikanten aus Berlin und Potsdam mit und ohne Fluchterfahrung sind zu einer Orchesterprobe nach Paretz gekommen. Wegen der erforderlichen räumlichen Bedingungen war die großzügige Scheune, die ihnen die Stiftung Paretz angeboten hatte, der ideale Probenraum. Am 6. September wird es ein Konzert gegeben.

Am Donnerstag durften die Kinder erst mal das Dorf kennen lernen, besuchten das Schloss und entspannten ein wenig an der Havel. So hatte es Marie Kogge am späten Nachmittag nicht ganz leicht, die temperamentvollen jungen Musiker aus verschiedenen Ländern zur Probe zu formieren. „Wir alle sind im Verein ,MitMachMusik – Ein Weg zur Integration von Flüchtlingskindern’ vereint“, erklärte die freischaffende Geigerin und Gründerin der MitMachMusik.

Anzeige

Die Idee sei 2015 entstanden, erzählte sie. So habe sie eher spontan begonnen, Profimusiker, Musiktherapeuten und als Musiker ausgebildete Asylsuchende, aber auch Asylbewerber, die gern Musiker werden möchten, aber in ihren Herkunftsländern keine Musik machen durften, zusammenzuführen. „Unser 2016 gegründeter Verein ist offen für Kinder und Jugendliche, die ganz ohne eigene Kosten Musikunterricht nehmen möchten und wir stellen ihnen dafür die Instrumente zur Verfügung“, erzählte sie und merkte an, dass auch Kinder und Jugendliche ohne Fluchterfahrung, beispielsweise aus Polen und aus Deutschland, im Musikprojekt mitwirken.

Weitere MAZ+ Artikel

Mit Begeisterung und Leidenschaft erzählte Marie Kogge, wie die musikbegeisterten Kinder und Jugendlichen im durch Spenden, Förderprogramme und Stiftungsmittel finanzierten Verein intensiv miteinander proben, und das gemeinsam auf sehr verschiedenen Leistungsstufen. Rund zwei Drittel der Mitwirkenden hätten Fluchterfahrung.

Das Repertoire ist klassische Musik mit Elementen der Musik aus den Herkunftsländern der jungen Musiker. Die Musik werde genau für die Kinder, die sie spielen, arrangiert. „Das gemeinsame Musizieren macht Spaß“, so die kurze Bemerkung von Rubina (14) aus Afghanistan. Jana (8) aus Syrien spielt seit zwei Jahren mit.

„Ich habe hier viele Freunde und wir spielen auch Lieder aus Syrien“, sagte sie und nahm mit ihrer Gitarre im Orchester Platz. Inzwischen war auch Pamela Rosenberg, Mitbegründerin und heutige Vorsitzende des Vereins und ehemalige Intendantin der Berliner Philharmonie, zur Probe eingetroffen. „Anfangs war es unser Gedanke, den Kindern mit diesen schlimmen Fluchterfahrungen ein Zuhause und eine Stimme zu geben. Heute bin ich sehr glücklich, wenn ich sehe, welches Selbstwertgefühl diese Kinder und Jugendlichen entwickelt haben“, sagte sie.

Maximal 80 Personen können am 6. September an dem Konzert teilnehmen. Informationen über Gabriele Radtke-Wolf von der Stiftung Paretz: 03323379 95 90 oder per Mail: info@stiftung-paretz.de.

Von Wolfgang Balzer