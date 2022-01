Paretz: Sonderparkregeln für Anwohner

Ketzin/Havel

Ist mit dem Beschluss der Stadtverordneten zur überarbeiteten Entgeltordnung des Parkplatzes an der Werderdammstraße in Paretz am Montag nun endlich eine endgültige Lösung gefunden? Die erst im Juni 2021 geänderte Ordnung der Stadt Ketzin/Havel zum gebührenpflichtigen Parkplatz im denkmalgeschützten Ortskern von Paretz an der Scheune war vom Landkreis als nicht rechtens angemahnt worden.

Sonderausweise darf nur der Landkreis ausstellen

Der Grund: Die darin festgehaltene Vergabe von Sonderparkausweisen durch die Stadt sei nicht möglich, da dafür ausschließlich der Landkreis als Sonderordnungsbehörde zuständig ist. Aus diesem Grund musste die Entgeltordnung erneut überarbeitet werden und der Stadtverordnetenversammlung nun vorgelegt werden. Seit Längerem wird um eine tragfähige Lösung für den Parkplatz in Paretz gerungen.

Extraregelung für Paretzer Anwohner gesucht

In den Ausschüssen waren mehrere Varianten beraten worden, um weiterhin Stellplätze für die Paretzer Anwohner anbieten zu können. Neben der Ausstellung von Sonderparkausweisen durch den Kreis, mit denen für Ketzin keinerlei Einnahmen verbunden wären – die Stadt darf dafür keine Entgelte erheben, besteht die Möglichkeit, eine begrenzte Anzahl von Flächen durch die Stadt zu vermieten. Im Zuge dieser Variante sollen nun zehn Stellflächen von dem Parkplatz abgelöst und separat für einen Betrag von 10 Euro pro Monat je Stellplatz vermietet werden.

Diesem Vorschlag folgten die Stadtverordneten am Montag und stimmten der überarbeiteten Nutzungs- und Entgeltordnung einstimmig zu (14 Ja-Stimmen, eine Enthaltung). Zuvor einigten sie sich noch auf zwei Ergänzungen: Jeder Anwohner kann maximal einen Parkplatz anmieten (nicht aber mehrere). Zudem wird in der neuen Ordnung der Hinweis auf die Möglichkeit einer Stellplatz-Anmietung durch Anwohner explizit vermerkt.

Von Nadine Bieneck