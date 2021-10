Paretz: Warum der Landkreis die Ketziner Parkordnung für unzulässig erklärt

Paretz

Zu früh gefreut haben sich die Mitglieder des Paretzer Ortsbeirates und diejenigen in dem Ketziner Ortsteil, die es auf einen der begehrten Anliegerausweise für den Parkplatz an der Scheune abgesehen haben. Denn die erst im Juni geänderte Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Ketzin/Havel muss erneut geändert werden, weil sie nicht rechtens ist, so der Landkreis Havelland.

Parkverbot in der Werderdammstraße

Im denkmalgeschützten Ortskern von Paretz ist es schwierig, das Auto abzustellen. Lediglich am Parkring, auf der Seite der Kita und der Wohnblöcke gibt es einige wenige Stellplätze. In der Werderdammstraße ist das Parken neben der Fahrbahn nicht erlaubt. Die Anwohner müssen ihre Fahrzeuge auf dem Grundstück parken. Wer zu Besuch kommt, muss den gebührenpflichtigen Parkplatz an der Scheune in der Werderdammstraße nutzen. Ebenso diejenigen, die ins Schloss, in die Dorfkirche oder in die Scheune wollen, wenn dort Veranstaltungen sind.

Den Parkautomat gibt es seit 2012 in Paretz. Quelle: Jens Wegener

Auf Drängen des Ortsbeirates hatten die Stadtverordneten die Option in die geänderte Benutzungsordnung eingebaut, dass Anlieger für 60 der 72 vorhandenen Stellplätze auf dem Parkplatz einen Ausweis beim Ordnungsamt Ketzin beantragen können. „Doch dieses Verfahren ist unzulässig, weil für die Vergabe von Sonderparkausweisen der Landkreis Havelland zuständig sei“, sagte die Ketziner Hauptamtsleiterin Ramona Stier im Wirtschaftsausschuss.

Landkreis erhebt Gebühren

So war die Stadtverwaltung gefordert, Varianten zur künftigen Parkplatznutzung in Paretz vorzuschlagen. Die liegen nun vor. Ramona Stier erklärte die Variante eins: „Es ist zulässig, dass der Landkreis Havelland Bewohnerparkausweise ausstellt. Dafür werden vom Landkreis Verwaltungsgebühren erhoben werden, die etwa 105 Euro pro Platz und Jahr betragen.“ Zudem gelte, dass maximal 50 oder 75 Prozent der zur Verfügung stehenden 72 Parkflächen für die Bewohner reserviert werden dürfen. Entgelte dafür darf nicht die Stadt Ketzin/Havel erheben, sodass die Kommune in dem Fall keine Einnahmen erhalten würde.

Einzige kostenfreie Alternative: Die wenigen Stellflächen an den Wohnblöcken am Parkring. Quelle: Jens Wegener

Eine Alternative ist die Vermietung von einzelnen Parkplätzen (maximal etwa zehn) durch die Stadt. Diese Bereiche müssen gesondert ausgewiesen und neu beschildert werden. Die Stadtverordneten können den monatlichen Mietzins bestimmen. Damit die vermieteten Parkplätze vor Fremdnutzern geschützt sind, wären zum Beispiel abschließbare Poller nötig.

Die dritte Möglichkeit besagt, dass es überhaupt keine Sonderparkausweise mehr geben wird. Das heißt, alle Parkplatznutzer zahlen die normalen Parkgebühren laut der Ketziner Benutzungs- und Entgeltordnung, deren Preise sich nicht ändern sollen.

Ortsvorsteherin ist unzufrieden

Wie die Regelungen für den Parkplatz in Paretz künftig genau aussehen werden, entscheiden die Stadtverordneten in der Sitzung am 8. November. Als Favorit hatte sich im Wirtschaftsausschuss die Variante zwei herauskristallisiert. Aber damit ist Ortsvorsteherin Christine Schnell nicht einverstanden: „Alle Paretzer sollten die Möglichkeit haben, dort einen Platz zu mieten, weil wir kaum Alternativen im Ort haben.“

Seit auf dem Parkplatz 2012 ein Parkautomat aufgestellt wurde, gibt es Diskussionen über Gebühren und über Privilegien für Anwohner. „In den anderen Ketziner Ortsteilen parken die Bewohner doch überall kostenfrei, nur in Paretz nicht“, schimpfte die Ortsvorsteherin. Paretz müsse damit klarkommen, dass es ein Schloss und einen historischen Ortskern gibt“, entgegnete der Bürgermeister.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Maximal vier Euro pro Tag

Die Tagesgebühren für den Parkplatz an der Scheune betragen montags bis sonntags zwischen 8 und 20 Uhr pro angefangene halbe Stunde 50 Cent, maximal sind vier Euro pro Tag fällig. Außerhalb dieser Zeiten ist das Parken kostenfrei. Was künftig ein gemieteter Parkplatz (wenn es überhaupt dazu kommt) kosten wird, ist noch offen.

160 000 Euro kostete einst der Parkplatzbau in Paretz im Jahr 2009, für den Automaten wurden Ende 2012 weitere 5000 Euro fällig. 20 Jahre lang muss die Stadt jährlich 8500 Euro abschreiben. Auch hat sie die Bewirtschaftungskosten zu tragen.

Von Jens Wegener