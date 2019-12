Paretzer Kinder haben jetzt einen Treffpunkt

Paretz

Nach dem sehr erfolgreichen Start in Etzin gibt es nun auch in Paretz einen Kinder- und Jugendtreff. Kerstin Hinrichs hatte am Mittwochnachmittag gleich mehrere Koffer mit Bastelutensilien in das bereits weihnachtlich geschmückte Scheunen-Café der Stiftung Paretz mitgebracht und war sofort von rund einem Dutzend Kinder umringt. Sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin des Jugendhilfevereins Mikado und unterstützte an diesem Tag Ketzins Jugendkoordinatorin Anke Bienwald.

Gemeinsame Zeit zum Basteln

Passend zur Adventszeit, wurden größere und auch ganz kleine Engel gebastelt, mal als Schlüsselanhänger, vor allem aber als kleine weihnachtliche Dekoartikel. Der vierjährige Till aus Neu Falkenrehde war mit seiner Tante Ines Dethloff zum Bastelnachmittag gekommen. „Das Zusammensein mit anderen ist für die Kinder eine gute Sache und die Eltern können bei einem Plausch gleich noch in Ruhe einen Kaffee trinken“, lobte sie die Atmosphäre. Die Stiftung Paretz stellt dafür die Räume in der Scheune zur Verfügung.

„Wir freuen uns, dass das Angebot heute von den Eltern und Kindern so gut angenommen wurde“ sagte Gabriele Radtke-Wolf von der Geschäftsleitung. „Mit diesem Bastelnachmittag eröffnen wir nach Etzin nun auch in Paretz einen Kinder- und Jugendtreff“, freute sich Anke Bienwald. Bereits für nächsten Mittwoch von 15 bis 17 Uhr sind die Paretzer und Ketziner Kinder und Jugendlichen wieder in das Scheunencafé eingeladen.

Jeden Mittwoch ein anderes Thema

„Wir wollen gemeinsam Plätzchen und andere weihnachtliche Leckereien backen“, versprach die Jugendkoordinatorin. Jeder Mittwochnachmittag im Advent habe ein anderes Thema. Im Januar werde sie mit allen Kindern und Jugendlichen beraten, was sie gemeinsam machen wollen, was ihnen besonders Spaß macht. So ist an gemeinsame Spiele ebenso gedacht, wie an Bastelnachmittage, gemeinsames Kochen oder auch nur mal plaudern. „Aber das entscheiden die Kinder und Jugendlichen selbst“, betonte Anke Bienwald. Die Voraussetzungen in der Scheune und im Sommer dann auch im Freien, seien dafür bestens. Auch Tischtennis wäre möglich.

Im Januar wird auch in Tremmen der Treff für die Kinder und Jugendliche gestartet, und zwar mit einer kleinen „Konferenz“, auf der Ideen und Wünsche zusammengetragen werden.

Fragen zu allen Vorhaben beantwortet Anke Bienwald unter 0163/521 62 12 oder per E-Mail an juko-ketzin@mikado-hvl.de.

Von Wolfgang Balzer