Paretzer Schloss-Pappeln werden stark gestutzt

Paretz

20 Jahre stehen die Säulenpappeln am Paretzer Schloss. Gepflanzt wurden sie nach historischem Vorbild zur Wiedereröffnung des Paretzer Gebäudeensembles, dem einstigen Sommersitz von Königin Luise, im Jahre 2001. Nun kommen sie unters Messer, gewissermaßen.

Formschnitt reichte nicht

Trotz oftmaligen Formschnitts in den vergangenen Jahren ist in diesem Jahr ein drastischer Rückschnitt fällig. Am Donnerstag rückte eine Magdeburger Firma mit Hubwagen an und sorgte für den Pflegeschnitt bis ins Altholz der 22 Säulenpappeln. Der war wegen des inzwischen hohen Totholzanteils und der überhohen und ausladenden Kronen notwendig geworden.

„Wie Kleiderständer“ sähen sie jetzt aus, kommentierte eine Zuschauerin das, was von den Pappeln übrig blieb. Die würden aber im Frühjahr wieder austreiben, so werde der Habitus erhalten, wurde seitens der Schlösserstiftung versichert.

Am Schloss Paretz werden die Pappeln beschnitten. Quelle: Wolfgang Balzer

Auf ein anderes Problem machte Schlossbereichsleiterin Evelyn Friedrich aufmerksam. Das historische Bauensemble des Grottenberges im Schlossgarten wird seit 2013 ausgegraben, schrittweise nach Originaldokumenten mit den aufgefundenen originalen Baumaterialien wieder hergestellt und soll im April der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Ob das möglich ist, sei von der Pandemie-Situation abhängig, sagte sie am Donnerstag vor Ort und verwies auf das notwendigerweise erst kürzlich angebrachte „Drängelgitter“.

Der historische Grottenberg, der 1797/98 wahrscheinlich nach den Plänen von David Gilly als Gartenstaffage angelegt wurde, ist in den Tagen mit Schnee zum „Rodelberg“ umgenutzt worden, wie Evelyn Friedrich informierte. Dadurch seien einige der erst im Vorjahr angelegten Pflanzungen zertreten worden.

Von Wolfgang Balzer