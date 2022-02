Falkenrehde

Durch einen Einbruch auf einem Firmengelände in Falkenrehde ist dem betroffenen Unternehmen ein hoher Schaden entstanden. Nach Angaben von Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin meldete eine Zeugin am späten Mittwochabend un 23.20 Uhr, dass sie soeben mehrere Personen dabei beobachtet habe, wie diese sich im Ketziner Ortsteil Falkenrehde an einem Transporter zu schaffen machten.

Unmittelbar wurden Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern eingeleitet, die jedoch erfolglos blieben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die bislang unbekannten Personen gewaltsam Zutritt zu insgesamt zwei Transportern verschafft und daraus Werkzeuge gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Von MAZonline