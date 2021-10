Ketzin/Havel

In der Nacht zu Mittwoch sind Einbrecher in eine Gartenlaube in der Falkenrehder Chaussee in Ketzin eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter schlugen ein Fenster der Laube ein.

Dort randalierten sie offenbar, ohne etwas zu stehlen. Von einem Nachbargrundstück stahlen die Diebe Lebensmittel.

Von MAZonline