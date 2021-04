Ketzin

Ein Mann hat sich am Montagnachmittag am Telefon bei einer Ketziner Seniorin als Enkelsohn ausgegeben. Er habe bei einem schweren Unfall eine Frau tödlich verletzt. Er solle nun in Haft. Nur gegen die Zahlung einer sofortigen Kaution von 50 000 Euro könne die Haftstrafe verhindert werden.

Die Seniorin fiel zunächst darauf rein, ihr Mann jedoch nicht. Er rief seinen „echten“ Enkel an und dann die Polizei.

Von MAZonline