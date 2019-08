Anknüpfend an den Erfolg des Stückes „Sommer in Brandenburg“, das im Vorjahr auch in Paretz aufgeführt wurde und bei dem Profi-Schauspieler mit Laien gemeinsam auf der Bühne standen, soll es nun eine Fortsetzung geben. Vielleicht entsteht sogar eine „Bürgerbühne Ketzin“.