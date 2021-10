Paretz

„Man hat schon gemerkt, dass heute hier einiges mehr los war als sonst“, freute sich Heike Zehender. Die 54-Jährige ist Schlossführerin auf der Anlage im Park und Schloss Paretz und sie hat eine Unmenge an Wissen über das Anwesen. Mit dem beteiligte sich die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg am Sonnabend, 30. Oktober, an der landesweiten Aktion „Feuer und Flamme für unsere Museen“.

„Bislang waren Führungen in unserem Schloss coronabedingt noch nicht wieder erlaubt“, berichtete Schlossbereichsleiterin Evelyn Friedrich. Ab November sei es wieder möglich, in Gruppen von bis zu sechs Personen gemeinsam mit den Schlossführerinnen das Anwesen zu erkunden. Darauf freut sich auch Heike Zehender. „Wir möchten das Wissen und die vielen Anekdoten, die wir über die Geschichte der einstigen Sommerresidenz für Kronprinz Friedrich Wilhelm III. und seine Gemahlin Luise erzählen können, natürlich gern weitergeben“, sagt sie. Im Rahmen des musealen Aktionstages stand sie bei Fragen der Besucher Rede und Antwort. Hörte man Heike Zehender dabei zu, merkte man schnell, wie sehr sie ihren Beruf und auch das Paretzer Schloss liebt.

Heike Zehender ist mit voller Leidenschaft Schlossführerin in Paretz. Hier steht sie vor einem Ölgemälde, welches das Schloss in der damaligen Zeit zeigt. Quelle: Nadine Bieneck

Am Wochenende standen vor allem die Wandverkleidungen des Hauses im Fokus der Besucher. Als die „berühmten Paretzer Papiertapeten“ beworben, zählen sie zu den bedeutenden Beispielen europäischer Tapetenkunst und belegen das hohe künstlerische und handwerkliche Niveau der in Berlin benachbarten Tapetenmanufakturen der damaligen Zeit, zu Beginn des 19 Jahrhunderts. Welche der ganz unterschiedlichen, in jeder Hinsicht aber farbgewaltigen Tapeten der persönliche Favorit der Schlossverwalterin sei? Evelyn Friedrich tat sich schwer. „Jede Einzelne ist für sich wunderbar. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann inspiriert mich persönlich vermutlich das Motiv im Gartensaal am meisten. Das Exotische, die Farbgestaltung, als Durchgang in den Garten. Das ist fast einzigartig“, schwärmt sie.

Handbemalte Unikate: Die Papiertapeten im Gartensaal des einstigen Sommerschlosses. Quelle: Nadine Bieneck

Handgemalt und mit großflächigen Motiven verzieren die besonderen und erhalten gebliebenen Wandverkleidungen viele Räume der einstigen Sommerresidenz, in der vor allem Königin Louise damals fernab von höfischer Etikette und Berliner Prunk ihre bürgerliche Auszeit in den Sommermonaten genoss.

Vom 1. November bis 1. April geht Schloss Paretz in die Winterpause

Viel können Evelyn Friedrich und Heike Zehender über das schmucke Haus mit seinen vielen Ausstellungsstücken erzählen. „Luise war sehr volksnah. In Paretz angekommen, kleidete sie die Kinder des Dorfes stets neu ein“, weiß Heike Zehender zu berichten. Ab heute geht das Schloss in die Winterpause, ist dann nur noch an Wochenenden und Feiertagen geöffnet (10 bis 16 Uhr). An den anderen Tagen arbeiten die Mitarbeiter bereits fleißig am Programm für die Saison 2022, die am 1. April beginnt. Für die gibt es bereits viele Ideen, „auf deren Umsetzung wir uns sehr freuen“, so Friedrich. Am meisten wünscht sie sich, ebenso wie Heike Zehender, die Besucher wieder uneingeschränkt im Schloss begrüßen und über die vielen Geschichten und Bonmots über Luise und ihren Kronprinzen erzählen zu können. Übrigens: „Eine der ganz wenigen Liebesheiraten der damaligen Zeit“, wie Heike Zehender weiß.

Von Nadine Bieneck