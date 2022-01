Schock in Paretz: Fohlen nach Böllerwürfen schwer verletzt

Paretz

Den Silvesterabend 2021 wird die Paretzerin Diana Heimbach wohl nie vergessen. Die 49-jährige Pferdezüchterin kann auch knapp eine Woche danach kaum über das sprechen, was mit ihrem Fohlen „Ascado“ passiert ist. Der sechs Monate junge Hengst verletzte sich schwer am Kopf und befindet sich derzeit noch in Behandlung. Ob der Vierbeiner wieder vollständig gesund wird, steht noch in den Sternen. Auslöser des Unglücks waren Silvesterböller, die auf der Straße vor dem Grundstück von Diana Heimbach in Paretz gezündet wurden.

Silvester ist für Pferde die schlimmste Nacht

„Meine ganze Familie ist noch immer geschockt. Wir hoffen, dass ,Ascado ’nicht traumatisiert ist“, erzählt Diana Heimbach, „und das alles nur, weil jemand ein paar Minuten Spaß haben wollte und irgendwelche Knaller losgelassen hat“. Es war kurz nach 22 Uhr am 31. Dezember. Die Paretzerin, die den Geflügelhof in der Knoblaucher Straße führt und „nebenbei“ gemeinsam mit ihrer Tochter Jentin (24) eine Pferdezucht betreibt, hatte gerade noch eine Kontrollrunde durch die Pferdeställe und auf der benachbarten Weide gedreht, um sich vom Zustand der Pferde zu überzeugen. Denn: „Silvester ist für diese Fluchttiere die schlimmste Nacht des Jahres. Sie erschrecken sich durch die Knallerei, brechen dann oft aus und ziehen sich dabei Verletzungen zu“, erklärt Diana Heimbach.

Das am Kopf verletzte Fohlen.

Alles war in Ordnung, das Fohlen „Ascado“ stand mit seiner Mutter „Escade“ im Stall. „Plötzlich hörte ich von draußen mehrere sehr laute Knallgeräusche. Eine Gruppe mehrerer Personen stand auf der Straße und zündete Böller. Ich habe sofort auf die Monitore geguckt, die mir zeigen, was in den Ställen los ist. Ich habe dann nur noch meinen Mann und die Kinder gerufen und bin dorthin gelaufen“, erinnert sich die 49-Jährige.

Zu spät, wie sich zeigte. „Ascado“, der erst ein paar Wochen zuvor als Premiumfohlen von einem Experten des Brandenburger Haupt- und Landgestütes in Neustadt/Dosse eingestuft wurde, war aufgrund der Knallerei so erschrocken, dass er sich an der Stallwand aufgerichtet hatte und dabei an einen oberen Balken stieß und sich schwer verletzte, schildert die Eigentümerin und ergänzt: „Die Blesse, also der helle Hautstreifen von der Stirn bis zum Maul, war aufgerissen. Ich habe nur noch geschrien und bin dann zusammengebrochen.“

Sofort in die Pferdeklinik gefahren

Ehemann Wolfgang und die Kinder brachten sie zur Besinnung. Anschließend verlud die Familie das Fohlen und die Stute (das Fohlen trinkt noch beim Muttertier) sofort auf einen Hänger und brachte es zur Pferdeklinik nach Dallgow.

HIer ist das Fohlen noch wohlauf.

„Kurz nach Mitternacht war die Operation an dem Fohlen beendet“, sagt Tierarzt Ulrich Püllen „Wir haben das Tier dann noch ruhiggestellt.“ Er selbst habe noch bis 3.30 Uhr weitere Operationen gemacht, die Verletzungen dieser Pferde hätten allerdings nichts mit Silvesterböllern zu tun gehabt. Generell aber sei die Unruhe am Silvestertag für Pferde nicht gut, sodass er schön häufiger zum Jahreswechsel Tiere im Zuge von Knallernachwirkungen behandeln musste.

Geschockt: Diana und Wolfgang Heimbach.

Pferdebesitzerin Diana Heimbach ärgert sich schon seit Jahren darüber, dass gerade in Paretz, wo es viele Pferde gibt, zu Silvester nicht mehr Rücksicht auf die Tiere genommen wird. Die Silvesternächte sehen daher bei ihr seit vielen Jahren immer gleich aus: „Wir nehmen alle Tiere, die auf der Weide stehen, an die Leine und halten sie fest. Das ist unser Jahreswechsel im Freien.“

Bei der Geburt dabei

Ebenso wie die Besitzerin des „Luisenhofes“ in Paretz, Claudia Hipp, wolle sie die Anwohner im Sinne der Tiere wachrütteln und mehr sensibilisieren. „Ascado“ und „Escade“ sind weiterhin in der Tierklinik. Erst nach sechs bis acht Tagen würde sich entscheiden, ob die Haut am Kopf wieder anwachse, so Diana Heimbach, die bei der Geburt des Fohlens dabei war und daher eine ganz besondere Beziehung zu diesem Pferd hat. .

Von Jens Wegener