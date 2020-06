Seeburger Pfau stammt nicht von der Pfaueninsel

Seeburg

Pfau Freddy macht es sich in Seeburg bequem. Er ist weiterhin bei Familie Fritsch zu Gast, erkundet aber auch gern die Umgebung. „Er war auch mal beim Nachbarn fünf Häuser weiter, aber Mittwochfrüh war er wieder bei uns“, erzählt Bettina Fritsch. „Es geht ihm offensichtlich gut.“

Seit Pfingstsonnabend ist der exotische Vogel in Seeburg unterwegs. Vorher war er wohl in Spandau beim Fort Hahneberg und auch in Kladow gesichtet worden. Versuche, über Facebook den Besitzer des Tieres ausfindig zu machen, scheiterten bisher.

Nicht beringt

Der Vogel ist nicht beringt. „Dann gehört er auch nicht auf die Pfaueninsel“, bestätigt Frank Kallensee, Pressesprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Zu der Stiftung zählt auch die Insel in der Havel, die seit 1795 den Namen „ Pfaueninsel“ trägt. „Grundsätzlich bewegen sich die Pfaueninsel-Pfaue frei auf der Insel, die Flügel werden nicht gestutzt“, erklärt der Pressesprecher.

Die Pfaueninsel ist derzeit für den Besucherverkehr gesperrt. Quelle: dpa

Bei den Fachleuten auf der Pfaueninsel hat auch Bettina Fritsch nachgefragt. Die haben ihr einiges zu dem Vogel erklärt, Pfauen müssen nicht in Volieren gehalten werden, sie kommen selbst mit hiesigen Winterverhältnissen ganz gut zurecht. „Wir warten einfach ab, was passiert“, sagt Bettina Fritsch. Als Erstes hatte sie an den bunt gefiederten Gast die Reste des Vogelfutters aus dem Winter verfuttert. So lange er bleiben mag, kann er bleiben.

Freddy erkundet das Revier in Seeburg Quelle: Enrico Berg

Pfauen im Havelland – das sorgte vor einem Jahr für einige Aufregung. Da fühlten sich in Tremmen einige Bürger durch ein Pfauenpärchen belästigt. Die lauten Rufe und der Vogelkot waren die Gründe für den Ärger und für eine Anzeige beim Ordnungsamt. Das drohte, das Vogelpärchen einzufangen. Das Vogelpärchen war dort 2014 aufgetaucht, woher es kam, wusste auch hier niemand.

Protest in Tremmen

Es erweis sich als standorttreu und viele Tremmener hatten sich an die Tiere gewöhnt. Und sie protestierten gegen den Versuch, die Tiere einzufangen und abzutransportieren. Offensichtlich erfolgreich. „Die Tiere sind noch da, ich höre gelegentlich ihre Rufe“, sagt Petra Bialek, die zu denen gehörte, die sich für den Verbleib der Tiere in Tremmen eingesetzt hatte.

Die Pfaueninsel in Berlin kann wegen der Corona-Beschränkungen derzeit nicht besucht werden. Eine Öffnung der Insel ist für den 27. Juni in Aussicht gestellt.

Von Marlies Schnaibel