Sie ist im Ketziner Heimatverein mehr als die Kassenfrau

„Ich sitze auf dem Geld“, sagt Waltraud Plenzke lachend. Dann holt sie die Kasse aus dem Schrank, öffnet die Klappe und ergänzt: „Es sind 171 Euro, aber das Vermögen des Vereins liegt auf dem Konto.“ Wer die 71-Jährige kennt, weiß, dass es das mit dem Vermögen nicht ernst meint. Die Rücklage des Ketziner Heimatvereins ist eher ein Notgroschen. Aber auch der will verwaltet werden.

Diesen Job hat Waltraud Plenzke seit 2012 übernommen. Ein Jahr zuvor war die Ur-Ketzinerin erst Mitglied im Heimatverein geworden. „Damals war ich noch in Lohn und Brot bei der Stadtverwaltung.“

Mehr als 25 Jahre ihres Berufslebens verbrachte Waltraud Plenzke im Ketziner Rathaus. Als studierte Diplom-Ingenieurin für Bauwesen kümmerte sie sich bis zuletzt im wesentlichen um die Ketziner Altstadtsanierung. „Ich hatte also immer schon mit Zahlen zu tun, damals ging es um Millionen, denn wir haben die Fördermittelanträge beim Land gestellt“, weiß sie noch heute genau.

In Nauen geboren, in Ketzin aufgewachsen

Als sie 2011 in die dreijährige Periode der Altersteilzeit eintrat, machte sich Waltraud Plenzke (ihr Mann war längst gestorben) Gedanken, was sie in ihrer Freizeit so anstellen könnte. Eigentlich hatte sie mit ihren vier Enkeln und einem Urenkel sowie dem großen Haus samt Grundstück in Ketzin genug zu tun. Doch offenbar reichte ihr das nicht. „Ich bin zwar in Nauen geboren, habe aber mein ganzes Leben in Ketzin verbracht. Also kam bei mir die Idee auf, beim Heimatverein mitzumachen“, sagt sie.

Fakten zum Heimatverein Ketzin Auf Anregung der damaligen Bürgermeisterin Antje Fredrich wurde 1999 der Heimatverein als nicht eingetragener Verein gegründet. Die fünf Mitglieder stellten sich die Aufgabe, Stadtführungen zu organisieren und Besucher der Stadt mit Informationen zu versorgen. Neben dem Heimatverein bildete sich auch der nicht eingetragene Eisenbahnerverein Ketzin. Seine Mitglieder, alles ehemalige Eisenbahner, wollten die Tradition der Ketziner Eisenbahn bewahren. Aus diesen beiden Vereinen entstand am 16. August 2001 der „Heimatverein Ketzin/Havel“. Die Eintragung ins Vereinsregister des Amtsgerichtes Nauen erfolgte am 23. Oktober 2001. Waren es auf der Gründungsversammlung noch 16 Mitglieder, so zählte der Verein am Ende des Jahres 50 Mitglieder. 2003 übernahm der Heimatverein übernimmt ehrenamtlich die Ketziner Stadtbibliothek. Die Übergabe der spendenfinanzierten Bürgermeisterkette an die Stadt Ketzin/Havel erfolgte 2013, ebenso die Einrichtung des historischen Stadtarchivs. Die Restaurierung einer Altarfahne mit Ketziner Stadtwappen von 1761 sowie der Stadtpläne zu den drei Stadtbränden des 19. Jahrhunderts erfolgten 2017. Allgemeine Aktivitäten des Vereins: Exkursionen zu historischen Orten, Besuch und Vorbereitung von Ausstellungen; Erstellen von Publikationen, vor allem für das Tourismuszentrum Ketzin/Havel.

Mit offenen Armen wurde sie im Verein aufgenommen, der zu der Zeit von Helmut Augustiniak geführt wurde und inzwischen von dessen Sohn Torsten geleitet wird. Die normale Mitläuferrolle sollte Waltraud Plenzke aber nicht lange spielen. Schnell wurde sie in den Vorstand gewählt und ist nun die Herrscherin über die Finanzen.

Sie drückt auf die Sparbremse

Die sind nicht so üppig. Zwischen 40 und 50 schwankt die Mitgliederzahl, jeder steuert einen Jahresbeitrag von 12 Euro bei. „Dazu kommen eventuelle Zuschüsse von der Stadt, im Vorjahr waren es 250 Euro“, so die Schatzmeisterin. Von dem Geld werden unter anderen Gastredner und Experten bezahlt, die der Heimatverein punktuell zu Veranstaltungen einlädt. Sechs bis acht solcher Nachmittage oder Abende gibt es pro Jahr, wenn nicht gerade Corona herrscht. „Meine Aufgabe ist es, die Ausgaben so gering wie möglich zu halten. Ich muss auch manchmal die finanziellen Forderungen von Gästen drücken“, beschreibt Waltraud Plenzke.

Auch vereinsintern tritt sie oft auf die Sparbremse – wenn es um das Catering geht. „Dinge für einen Imbiss einzukaufen ist teurer, als wenn man es selbst macht. Ich kann zwar nicht backen, das überlasse ich dann immer meiner Freundin Gisela Mertens, ab er ich koche Kaffee für Veranstaltungen. Und andere machen den Salat oder Bouletten. So hat der Heimatverein noch geringe Einnahmen.“ Großzügigerweise rückt die Finanzchefin auch mal 5 Euro pro Person für eingesetztes Material oder Lebensmittel raus. Aber für das Machen gibt es nix, dass ist ehrenamtlich.“

Der Vorstand trifft sich bei ihr zuhause

Neben Elisabeth Kohn-Schulze, die alle Veranstaltungen des Heimatvereins organisiert, ist Waltraud Plenzke das „Mädchen für alles“. Sie hilft bei den Vorbereitungen der Veranstaltungen, die meistens im Ketziner Bürgersaal stattfinden, deckt ein und räumt ab. Inzwischen ist das Haus der 71-Jährigen auch zur Vereinszentrale geworden. Viele Unterlagen lagern in ihrem Arbeitszimmer. Und wenn sich der vierköpfige Vorstand trifft, „ist das oft bei mir auf der Terrasse“, sagt Waltraud Plenzke. Denn der Ketziner Heimatverein hat kein eigenes Büro oder gar ein Vereinszentrum. Das könnte sich erst ändern, wenn das im Moment geschlossene Ketziner Museum am neuen Standort in der Rathausstraße nach erfolgtem Umbau mal öffnet. Geplant ist, dass Mitglieder des Heimatvereins das Museum ehrenamtlich betreuen, ähnlich wie derzeit die Ketziner Bibliothek.

Riesen ist ihr Hobby

Trotz ihres Engagements beim Heimatverein nimmt sich Rentnerin Waltraud Plenzke immer noch Zeit für ihre Hobbys. Ganz oben auf der Liste steht das Reisen. Meistens ist sie dabei mit ihrer Freundin Gisela Mertens unterwegs. Sie zählt auf: „China, Tunesien, Marokko, Israel, Norwegen, Island, Dubai ..... Aber auch in Deutschland sind wir hoch und runter gefahren. Es macht mir einfach Spaß, Neues zu entdecken, neue Eindrücke zu sammeln“, erklärt Waltraud Plenzke. Die Reiselust ist für sie ein Grund, um sich fit zu halten. Ein anderer sind die acht Bandscheibenvorfälle, die sie schon mitgemacht hat. Jeden Tag macht sie etwa eine Stunde Sport, zuhause vor dem Fernseher. Strecken, Gymnastik und Hula-Hoop. „Mit dem Reifen schaffe ich schon zehn Minuten“, sagte sie stolz.

Und weil das alles noch nicht reicht, kümmert sie sich seit mehr als 20 Jahren um zwei ältere Damen in der Nachbarschaft, fährt mit ihnen einkaufen, zum Arzt oder „einfach mal so rum“.

