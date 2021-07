So funktioniert die digitale Schnitzeljagd in Paretz

Paretz

Schnitzeljagd im Ort Paretz und im Schloss: 90 Minuten lang, 2,5 Kilometer laufen, 23 Informationen, 20 Quizaufgaben, acht Orte und ein Turnier erwarten den Besucher. Das Smartphone oder Tablet hat jeder dabei, der Blick geht beim Treffpunkt Dorfkirche Paretz zuerst auf den elektronischen Alltagsbegleiter. Mit digitalen Führungen will die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) neue Zielgruppen erschließen.

Zusammen mit Pomona und Flora wird die Gegend erkundet Quelle: SPSG Scheel

„Im Apple App Store oder im Google Play Store könnt ihr kostenlos Actionbound herunterladen“, erklärt Bettina Harz von der Schlösserstiftung: „Mit Einscannen des QR-Codes, der Funktion ,Bound finden’ oder der Kartensuchfunktion gelangt man direkt zum Spiel.“

Digitale Schnitzeljagd durch Dorf und Schlosspark

Und los geht’s: Eine digitale Schnitzeljagd durch das Dorf und den Schlosspark Paretz für Kinder und Familien. Zusammen mit Pomona und Flora wird die Gegend erkundet. „Dabei findest du interessante Orte, erfährst spannende Geschichten, lernst die ehemaligen Schlossbewohner und auch große Künstler kennen und kommst dabei hinter ein paar Geheimnisse“, erzählt Bettina Harz von der Stiftung, die bei der Erstellung des Actionbounds Paretz mitgearbeitet hat. In der abgeschiedenen Idylle der friedlichen Havellandschaft genossen Königin Luise und ihre Familie alljährlich die Sommermonate in Paretz, so erfährt der Besucher: Fernab höfischer Etikette, fern vom Prunk der preußischen Residenzstadt Berlin genossen sie hier ein eher ungezwungenes Familienleben, das in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen Vorbild für eine ganze Generation sein sollte. Und heute? Die Pokémon-Generation läuft mit Handys bewaffnet durch den Ort.

Die Kirche von Paretz wird erkundet. Quelle: Marlies Schnaibel

„Habt gute Schuhe dabei, denn wir laufen ziemlich viel“, sagt Bettina Harz – das kommt nicht ganz so gut an. Doch der Blick auf das Handy verkürzt beim Laufen die Zeit. Mit digitalen Spielen wie Actionbound in Paretz und Border Zone im Park Babelsberg werden die Orte zur digitalen Erlebniswelt, die Schlösser-Stiftung will damit junge Besucher erreichen. Und sie mit den Spielen dafür sensibilisieren, dass auch diese Generation mit dem Welterbe pfleglich umgeht.

Von David Gilly geformt

Schloss und Dorf Paretz wurden von 1797 bis 1804 von David Gilly als Sommerresidenz für den Kronprinzen Friedrich Wilhelm III. und seine Gemahlin Luise planmäßig angelegt, so erfahren es die Nutzer des Spieles von den beiden Protagonisten Pomona und Flora als Spielführer auf spielerische Art und Weise. Als Musterbeispiel der preußischen Landbaukunst um 1800 erfüllte es sowohl den Wunsch nach einem königlichen Landsitz als auch die Anforderungen an ein funktionierendes Bauerndorf, erfahren die Teilnehmer des Spiels beim Gang durch den Ort.

Actionbund seit Mai im Einsatz

Seit Ende Mai ist das digitale Spiel in Paretz im Einsatz und kann heruntergeladen werden. Und: Wissen Sie wie oft der Actionbound in Paretz bisher benutzt worden ist? „Im Vergleich zu den anderen Actionbounds der SPSG noch nicht so häufig: über 20 Spielende“, erklärt Bettina Harz. Die Tendenz sei in der Ferien und in den letzten Tagen aber steigend. „Und die Rückmeldungen sind alle sehr positiv: Es macht den Spielenden Spaß!“, so die Entwicklerin.

Das Paretzer Schloss ist mehr als ein Kapitel Baugeschichte. Quelle: Helmut Augustiniak

Dabei müssen besondere Orte gemeinschaftlich und per GPS-Suchfunktion entdeckt werden. Der Rundgang ist gefüllt mit interaktiven Aufgaben, sportlichen Herausforderungen und kniffligen Quiz-Fragen. „So erfahren die Spielenden beispielsweise, mit welchen ulkigen Fahrzeugen die Königsfamilie den Schlosspark früher unsicher gemacht“, berichtet Bettina Harz.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gibt es was Besonderes am Actionbound Paretz im Vergleich zu den anderen beiden Spielen der Stiftung in Babelsberg und Sanssouci? „Die Actionbound reicht über den Schlosspark hinaus und bindet den ganzen Ort Paretz ins Spiel mit ein“, so die Stiftung: So lernen die Spielenden die wichtigen Gebäude des Ortes kennen und kommen vielleicht hinter ein paar Dorfgeheimnisse.

Mit dem digitalen Spielen will die Schlösser-Stiftung auf zeitgemäße Art Geschichte vermitteln und damit neue Zielgruppen erreichen und auch die Pokémon-Generation erreichen.

Von Ulrich Hansbuer