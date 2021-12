So sieht das neue Quartier „Am Stadtpark“ in Ketzin aus

Ketzin/Havel

Noch wird gebaut – „Am Stadtpark 20“. Kleine Bagger sind im Einsatz in den Außenanlagen. Gleichzeitig wirbeln drinnen auf jeder Etage Handwerker, die den Räumen den letzten Schliff geben. „Es ist sportlich, aber wir werden den Zeitplan einhalten und Anfang Januar eröffnen“, sagt die Geschäftsführerin der GWV Ketzin Doreen Wagenschütz und ergänzt: „Es fehlen noch fast alle Innentüren, die sollen noch vor Weihnachten eingebaut werden, denn die ersten Mieter stehen vielleicht schon am 3. Januar vor der Tür.“

23 Wohnungen sind zu vergeben

In der Fontanesiedlung in Ketzin/Havel wächst gerade das finanziell größte Bauvorhaben am Stück der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Ketzin (GWV) aus dem Boden. In dem über Ecke angeordneten Gebäudekomplex wird es 23 Wohnungen in den Größen von 47 bis 69 Quadratmeter geben. Dazu ist das gesamte Erdgeschoss einer ambulant betreuten Wohngruppe für neun Personen, (auch aber nicht nur für an Demenz Erkrankte) sowie einer Tagespflegeeinrichtung mit zwölf Plätzen vorbehalten. Betreiber ist die Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH mit Sitz in Nauen. Die GWV als Bauherr investiert etwa 5,7 Millionen Euro., wobei es eine 75-prozentige Wohnungsbauförderung gibt.

Bei der Besichtigung der Räume: Pflegedienstleiterin Jamee-Lee Beinbrecht, Hans-Joachim Lambrecht vom Gemeinschaftswerk, Doreen Wagenschütz von der GWV Ketzin und Werner Futterlieb (v.l.) vom Gemeinschaftswerk. Quelle: Jens Wegener

Die Fläche für die Tagespflege – etwa 220 Quadratmeter – teilt sich in einen großen Gemeinschaftsraum, eine Küche, zwei Ruheräume, WC, Pflegebad und drei Therapieräume. „Besonders schön ist an dem Standort, dass es eine Terrasse gibt, die es den Tagespflegegästen ermöglicht, draußen zu sein, dort zu sitzen oder gar im Zuge des Beschäftigungstrainings im Dachgarten, der über einen der Fahrstühle erreichbar ist, dem Anlegen und Pflegen von Gemüsebeeten nachzukommen“, sagt Werner Futterlieb, Geschäftsführer der Gemeinschaftswerke Wohnen und Pflege GmbH.

Tagespflege hat zwölf Plätze

Die Ausstattung und Dekoration der Räume in der Tagespflege sei darauf ausgerichtet, den Besuchern Orientierungshilfen zu bieten und Gefahrenpotenziale auszuräumen. „Natürlich stehen unsere Mitarbeiter darüber hinaus unterstützend zur Seite“, so Futterlieb. Geöffnet sein soll die Tagespflege ab Januar zunächst an fünf Tagen in der Woche von 8 bis 16 Uhr. Mit einem rollstuhlgerechten Kleinbus werden die Tagesbesucher von Zuhause abgeholt und wieder zurück gebracht.

So soll es später mal aussehen. Quelle: GWV

In der großen Wohngruppe im Erdgeschoss ist es möglich, dass hilfebedürftige Ehepaare einziehen. „Zwei Familien aus Ketzin/Havel haben sich schon angemeldet“, weiß Hans-Joachim Lambrecht vom Gemeinschaftswerk. Aber das neue Gebäude bietet auch die Möglichkeit, dass ein Partner in eine normalen Wohnung in den oberen Geschossen einzieht, während der andere, der mehr Hilfe benötigt, in der Wohngruppe unten lebt“, erklärt Doreen Wagenschütz.

Mit Kellerraum und schnellem Internet

Die Vermietung der 23 Wohnungen hat begonnen, für etwa zehn gebe es Vormerkungen, so Doreen Wagenschütz. „Es ist uns wichtig, eine altersmäßige Durchmischung im Haus hin zu bekommen. So werden wir die einzige Dreiraumwohnung an eine Familie mit Kind vergeben.“ In den modernen Wohnungen gibt es einen Internetanschluss per Glasfaser, Kabelfernsehen, und meist auch einen Abstellraum. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller, dazu kommt ein gemeinsamer Fahrradkeller. Die Dachterrasse ist für jeden Mieter nutzbar.

Eine Vision des geplanten Gemeinschaftsraumes in der Wohngruppe. Quelle: privat

Weil auf dem Grundstück „Am Stadtpark 20“ nicht genug Platz für Parkplätze ist, haben die GWV und die Nauener Wohnungsgenossenschaft NWG, der in der Nachbarschaft einige Wohnblöcke gehören, eine Kooperation geschlossen, so dass die Stellplätze für Autos der Bewohner des Hauses „Am Stadtpark 20“nur wenige Meter entfernt angelegt werden. „Dafür unser Dank an die NWG, auch dafür, dass wir unser neues Gebäude an der Giebelseite direkt an ein NWG-Gebäude andocken durften“, so Doreen Wagenschütz.

Interessenten für die Wohnungen können sich ab sofort bei der GWV in Ketzin unter 033233/85 50 melden.

Von Jens Wegener