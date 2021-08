So sieht die einstige Ketziner Vorzeige-Sportanlage heute aus

Ketzin/Havel

Ein zum Teil trauriges Bild gibt derzeit die Sportanlage am Ketziner Friedrich-Ludwig-Jahn-Weg ab. „Bei der Aschenbahn und dem mächtig in die Jahre gekommenen Umkleide- und Sanitärkomplex müsste dringend Hand angelegt werden“, sagt Rentner Achim Folda. Er war viele Jahre Sektionsleiter Fußball der Betriebssportgemeinschaft Lok Ketzin. „Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, was inzwischen aus dem Komplex geworden ist. Dabei gebe es in diesen Tagen eigentlich Grund zu Feiern“, so Folda. Vor 25 Jahren, am 8. August, wurde der Platz eingeweiht.

Generationen von Ketziner Fußballspielern aller Altersklassen kannten in ihrer Heimatstadt bis Mitte der 1990er-Jahre nur den Schlackeplatz am Friedrich-Ludwig-Jahn-Weg. Der insbesondere bei den Gastmannschaften aus dem damaligen Bezirk Potsdam gefürchtet war, auch wegen der hohen Verletzungsgefahr.

Die Aschenbahn wächst zu. Quelle: Jens Wegener

Zu DDR-Zeiten fehlten die „Kapazitäten“

Selbst in der Vereinshymne der seinerzeit sehr erfolgreichen Lok-Fußballer wurde darauf Bezug genommen. Dort heißt es: „Auf einer schwarzen Schlacke, zwei Tore aufgestellt und zwischen diesen Toren ...“ „Seitens des Vorstands der Betriebssportgemeinschaft Lokomotive gab es immer und immer wieder Anstrengungen und Initiativen zur Veränderung der Sportplatzsituation. Aber trotz bester Beziehungen bis hin zum Vorstand des DTSB der DDR gelang dies nicht. Selbst als finanzielle Mittel aufgetrieben waren, fehlten die materiellen Kapazitäten“, erinnert sich Achim Folda.

Nach der Wende verbesserte sich die Situation im Ketziner Schul-und Breitensport, weil sich die Stadtverordneten, angeführt von Bürgermeister Richard Werger (SPD), und die Verwaltung diesem Thema annahmen. „Eine äußerst solide Haushaltspolitik und eine sehr gut gefüllte Stadtkasse spielten eine entscheidende Rolle“, so Folda.

Aufstieg in die Verbandsliga passte perfekt

Nach gut einjähriger Bauzeit So hatte die Stadt ab 8. August 1996 einen neuen Rasenplatz mit Aschenbahn für den Schulsport sowie zusätzlich einen sogenannten Tennenplatz (feste rote Asche) für Trainingszwecke zur Verfügung. „Die Kommune Ketzin investierte damals beträchtliche rund 1,2 Millionen DM, ausschließlich aus Eigenmitteln. Aus dem ehemaligen Ketziner Schmuddelkind war eine Vorzeige-Sportanlage geworden.“

Die Aufstiegsmannschaft 1996. Quelle: Verein

Passend dazu schaffte die Männermannschaft vom FSV 95 Ketzin/Falkenrehde im Jahr 1996 den Aufstieg in die Verbandsliga. Im ersten Lokalderby gegen den SV Falkensee-Finkenkrug im Oktober gelang ein 2:1-Erfolg vor 600 begeisterten Zuschauern.

Die neue Sportanlage zog sogar die Frauenfußball-Bundesliga an: Am 21. September 2004 trugen in Ketzin die Mannschaften von Turbine Potsdam und Heike Rheine vor 1250 Zuschauern ein Vorbereitungsspiel aus. Über die äußeren Bedingungen war damals Turbine-Trainerlegende Bernd Schröder voll des Lobes.

Vor drei Jahren wurde der neue Kunstrasenplatz eingeweiht. Quelle: Jens Wegener

Neubau ist im Sportentwicklungsplan verankert

Natürlich ist den Ketziner Stadtverordneten der aktuelle Zustand der Sportanlage nicht verborgen geblieben. Deshalb ist im Sportentwicklungsplan Ketzin ein Neubau des Vereinsgebäudes mit Sanitärtrakt und Umkleiden vorgesehen. „Die Umsetzung dessen hängt jedoch von der Finanzlage der Stadt ab, die im Moment nicht gerade rosig ist“, sagt Bürgermeister Bernd Lück (FDP). Er gehe trotzdem optimistisch davon aus, „dass dieses Vorhaben im kommenden Jahr angegangen werden kann.“ Gleichzeitig weist er darauf hin: „Wir haben ja mit Fördermitteln und einem Eigenanteil den neuen Kunstrasenplatz nebenan gebaut. Dort kann auch im Winter trainiert werden.“

