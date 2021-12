So sieht es in der Paretzer Bockwindmühle heute aus

Paretz

Ein Gerüst steht an einer Seite der Paretzer Bockwindmühle. Über die Dachrinne sei kaum noch Regenwasser abgelaufen, weil sich das Fallrohr zugesetzt habe, erzählt Noah Schwetzke. „Ich muss das Fallrohr durch ein größeres ersetzen, aber das ist teuer“, sagt der 20-Jährige. Wann er das finanzieren kann, ist noch offen.

Vor knapp zwei Jahren ist der damals 19-jährige Noah Amadeus Schwetzke plötzlich Besitzer der Paretzer Bockwindmühle geworden. Sein Vater Wilfried, den die Paretzer und Ketziner nur liebevoll Mühlen-Willi nannten, war im Alter von 67 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Noah trat das Erbe an und will die einzige Bockwindmühle im Osthavelland am Leben halten, wenn auch „nur“ als Museum, denn Getreide gemahlen wird in Paretz schon lange nicht mehr.

Die obere Etage der Mühle. Quelle: Jens Wegener

Wilfried Schwetzke kauft die Mühle 1978

Hilfe bekommt der junge Mann, der gerade seine Ausbildung als Holzmechaniker in der Schiffbauversuchsanstalt in Potsdam-Marquardt macht und diese 2023 abschließen will, vom Verein „Freunde der Paretzer Mühle“. Der wurde 2003 gegründet und hat etwa 40 Mitglieder aus der Region Berlin-Brandenburg. Schon Wilfried Schwetzke, der die Paretzer Mühle 1978 gekauft und nach und nach saniert hatte, konnte auf die Unterstützung der Vereins zählen. „Es gibt finanzielle Zuschüsse für Material, das an der Mühle verbaut oder dort gebraucht wird. Ich habe bereits einen Akku-Schrauber für kleinere Reparaturen und Geld für Bitumenbahnen bekommen, die am Dach erneuert werden müssen“, so Noah Schwetzke.

Seine neue Freizeit-Lebensaufgabe, die Mühle auch künftig punktuell für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, stellt den jungen Mann vor immense Aufgaben. Führungen anzubieten, das Areal für private Feiern zu vermieten, andere öffentliche Veranstaltungen wie am Denkmaltag oder am Mühlentag waren bisher in Corona-Zeiten nicht möglich. Demzufolge kann Noah Schwetzke auch keine Einnahmen erzielen, sodass die großen Reparaturen an der Mühle gar nicht möglich sind. Auch wenn er dank seiner Ausbildung über handwerkliche Kenntnisse verfügt.

Reparaturen an der Bockwindmühle Paretz sind an der Tagesordnung. Quelle: Jens Wegener

Die Holzkonstruktion arbeitet

Noah zählt die erforderlichen Arbeiten auf: Neuer Putz im unteren Bereich der Mühle, Restaurierung des großen Kammrades, Neueinrichtung der Presse (Bremse), Kauf und künstlerische Gestaltung der Segeltücher, Zen-trierung des Mahlganges und Bau eines neuen Esels (bewegliche Lagerung des Bollspiels) sowie Überdachung der Außentreppe. Vielleicht gelingt es ja in 2022, wenn die Paretzer Mühle 150 Jahre alt wird, für das eine oder andere Vorhaben einen Sponsor zu finden, hofft Noah Schwetzke.

Mittlerweile hat sich der 20-Jährige an sein neues Zuhause in Paretz – er ist inzwischen in Ketzin gemeldet –, gewöhnt, wenngleich „es besonders bei starkem Wind schon mächtig knarrt, wenn man schlafen will“, weiß er zu berichten. „Die Mühlenflügel sind zwar verankert, bewegen sich aber trotzdem, wie die gesamte Holzkonstruktion arbeitet.“ Unheimlich sei ihm nicht, denn: „Ich bin als Jugendlicher mit 14 bis 17 Jahren mehrfach in Wildniscamps in Brandenburg gewesen. Dort haben wir nicht nur im Wald in Laubhütten übernachtet, sondern auch Spiele in der Dunkelheit gemacht.“

Führungen will Noah Schwetzke bald anbieten. Quelle: Jens Wegener

Der Mühlenverein hilft

Nach und nach wolle er sich Kenntnisse über die Funktionsweise der Bockwindmühlen aneignen. „Auf mehreren Touren mit dem Mühlenverein habe ich bisher etwa zehn Mühlen, darunter einige in Potsdam und Mecklenburg-Vorpommern, besichtigt und versuche so, einiges zu lernen“, erzählt Noah. Und er war sogar schon am Bau einer Mühle beteiligt: „Die kleine Mühle auf dem Hof in Paretz, die für Kinder zum Spielen gedacht ist, hatte mein Vater gebaut, ich durfte ihm damals helfen.“

Teile des Mahlwerkes. Quelle: Jens Wegener

Wie groß das Interesse an den alten Mühlen ist, erlebt Noah Schwetzke immer wieder, wenn trotz geschlossener, aber nicht verriegelter Eingangspforte „einfach Leute aufs Grundstück kommen und um die Mühle laufen“. Ein anderes Anzeichen sind die Informationen, die der Mühlenbesitzer über Google bekommt, wenn die Homepage der Paretzer Mühle oder gar die Wegbeschreibung zur Mühle im Internet angeklickt werden. „Im Sommer waren es pro Monat zwischen 8000 bis 12000 Klicks. Jetzt im Winter sind es etwa 80.“

Von Jens Wegener