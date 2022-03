Ketzin/Havel - So sieht es in der neuen Tagespflege in Ketzin aus

Am Montag öffnet die Tagespflegeeinrichtung der Lioncare Wohnen und Pflege GmbH in der Havelstadt erstmals ihre Türen. Beim Schnuppertag am Sonnabend war der Andrang groß. Auch in der betreuten Wohngemeinschaft.