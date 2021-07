So steht es um den Hortanbau in Ketzin

Ketzin/Havel

Mara, Melinda, Greta und Maron sind vier der etwa 60 Kinder, die auch in den Ferien in den Hort „Havelkids“ an der Europaschule kommen. Sie freuen sich schon darauf, wenn die neuen Räume im Anbau fertig sind, weil es dann mehr Platz gibt. „Es wird unter anderem einen Sportraum, einen Experimentierrau, einen Medienraum und einen Tanz-und Yogaraum geben, wo sich die Kinder nachmittags beschäftigen können“, erklärt Hortleiterin Marina Thierbach bei einem Rundgang über die Baustelle.

Der Anbau an den Hort wird dringend gebraucht, „weil immer mehr Kinder den Hort nach der Schule nutzen“, sagt Mathias Meißner von der Ketziner Stadtverwaltung. Im Moment gibt es im Hort „Havelkids“ 110 Plätzte, künftig werden es 165 sein. „Aber schon jetzt gibt es wieder mehr Anfragen als Plätze“, so Bürgermeister Bernd Lück (FDP).

Zweimal Bauverzögerungen

Die Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr etwas, grundsätzlich aber ist das Interesse am Hort gestiegen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Stadt auf dem Areal viel Geld investiert hat, um es attraktiver zu machen. An der Europaschule, wo derzeit rund 300 Mädchen und Jungen lernen, wurden durch Umbau zusätzliche Klassenräume geschaffen, es gibt ein grünes Klassenzimmer, einen Bolzplatz auf dem Schulhof und diverse Parkplätze. Außerdem hat man die Sicherheit für die Kinder erhöht, in dem die Straße zwischen Schulhof und gegenüberliegendem Hort nicht mehr befahren werden darf. Es gibt jetzt ein geschlossenes Campus-Gelände.

Der Anbau ist noch einen Baustelle. Quelle: Jens Wegener

Beim 41 Meter langen Hortanbau, der im November 2020 begonnen hatte und quer zum Bestandsgebäude errichtet wird, traten im Januar/Februar frostbedingte Verzögerungen ein. Erst Anfang März gingen die Maurerarbeiten voran. Ein weiteres Mal stockten die Arbeiten beim Innenausbau, weil „einfach nicht ausreichend Dämmmaterial zu bekommen war“, erklärt Mathias Meißner. Trotzdem sei er optimistisch, dass mit Schulbeginn am 9. August der neue Hortteil genutzt werden kann.

Fußbodenheizung mit Erdwärme

Der Anbau ist 41 Meter lang. Die Gruppenräume sind je 51 Quadratmeter groß. Ein barrierefreies WC, Garderoben und Toiletten für Mädchen und Jungen sind integriert. Zwischen Bestandsgebäude und Anbau gibt es einen Verbindungsweg. Im Moment ist eine Malerfirma aus Nauen dabei, den Anbau zu verschönern. „Es liegt überall Fußbodenheizung an. Die wird aus Erdwärme gespeist“, sagt Mathias Meißner.

Der WC-Bereich im neuen Anbau entsteht. Quelle: Jens Wegener

Rund 880 000 Euro kostet das Bauvorhaben, 75 Prozent werden als Fördermittel vom Land Brandenburg bezahlt, 220 000 Euro muss die Stadt Ketzin/Havel aufbringen. Hinzu kommen noch 17500 Euro für die Ausstattung der Räume.

Hort-Leiterin Marina Thierbach hat bei aller Euphorie schon das nächste kleinere Bauvorhaben im Kopf: „Am Bestandsgebäude müssen unbedingt schattenspendende Rollos auch in der unteren Etage angebracht werden. Zuletzt, während der sehr warmen Tage, mussten wir das Geschehen und die Aktivitäten in die obere Etage verlegen, wo es diese Rollos schon gibt, weil es unten nicht auszuhalten war.“ Im neuen Hortanbau sind diese Rollos überall vorgesehen.

Nach Starkregen steht der Hof komplett unter Wasser. Quelle: Jens Wegener

Schulhofentwässerung wird erneuert

Im Gebäude der Europaschule selbst wird während der Ferien nicht gebaut. Aber auf dem Schulhof, wie Mathias Meißner weiß: „Wir erneuern die unterirdische Regenentwässerung. Die alte wurde durch die Wurzeln der Bäume zerstört. Nach starkem Regen steht jedes Mal fast der gesamte Hof samt Bolzplatz unter Wasser. Das wird geändert.“ Der erste Teil dieser Arbeiten erfolgte bereits im Vorjahr, jetzt sind die Hofseite (90 000 Euro) und die Frontseite (30 000 Euro) der Schule dran. Dazu werden blaue Plastikkisten, der Volksmund nennt sie Bierkästen, zusammengesteckt und in der Erde versenkt. Dort sammelt sich dann das Wasser und verteilt sich langsam zu allen Seiten

Von Jens Wegener