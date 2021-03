Paretz

Bei ihrem Lieblingslied „Atemlos“ hielt es Regina Knispel nicht mehr auf dem Stuhl. Gemeinsam mit den 50 Kindern der Kita „Havelfrüchtchen“ und den Erzieherinnen tanzte sie Freitagvormittag über die kleine Terrasse der Kita. Es war ihr letzter Arbeitstag.

Nach 45 Jahren als Erzieherin geht Regina Knispel jetzt in Rente. „Ich habe mein ganzes Berufsleben in meinen Traumberuf arbeiten dürfen. Das können sicher nicht viele Menschen von sich behaupten. Ich werde die Havelfrüchtchen vermissen, aber ich weiß auch, dass sie bei meiner Nachfolgerin und jetzigen Kita-Leiterin Carolin Sommerfeldt-Borchert in guten Händen sind“, sagte die 63-Jährige.

Regina Knispel Quelle: Jens Wegener

Immer wieder schossen ihr bei dem Programm, das die Kinder und Erzieherinnen für sie erstellt hatten, die Tränen in die Augen. Solchen Rummel mag Regina Knispel eigentlich überhaupt nicht. Freitag überwog jedoch die Freude über den liebevollen Abschied.

Seit 1991 in der Paretzer Kita

Auch Ketzins Bürgermeister Bernd Lück sagte mit Blumen im Gepäck Dankeschön und würdigte das Engagement von Regina Knispel: „Sie waren seit März 1991 in diesem Kindergarten die Leiterin. Auf Sie war immer Verlass.“ Erst im September 2017 hatte die heute 63-Jährige die Leitung abgegeben und war zuletzt als Erzieherin tätig. Wie viele Kinder aus Ketzin und Umgebung Renate Knispel in den vielen Jahren betreut hat, weiß sie nicht. „Aber drei Generationen sind es bestimmt“, meinte die Paretzerin, die selbst zwei Kinder großgezogen hat.

Getanzt wurde zum Abschied. Quelle: Jens Wegener

Als die schwierigste Zeit in der Kita bezeichnete Regina Knispel die Phase nach der Wende. Viele Umstrukturierungen standen an, der Hort kam hinzu, auch die Gruppe mit Krippenkindern. „Und dann stand 1991 plötzlich eine Gruppe von Kindern und Erziehern aus Wannsee vor unser Tür und wollte sich mal bei uns umsehen. Ich wusste gar nicht, ob ich die rein lassen durfte. Aber ich habe es gemacht“, erinnerte sich Regina Knispel. Daraus ist eine langjährige Patenschaft zwischen beiden Einrichtungen entstanden. „Wir haben uns gegenseitig besucht, haben sogar gemeinsam gesungen zu Weihnachten in der Paretzer Kirche“, sagte sie.

Die Kinder werden Regina Knispel in Erinnerung bleiben. Quelle: Jens Wegener

Einige Ideen haben die Paretzer von den Berlinern übernommen, unter anderem den Oma-Opa-Tag. Das gemeinsame Backen mit Alt und Jung hat inzwischen Tradition bei den Havelfrüchtchen.

Jetzt ist Zeit fürs Radfahren

Dass die Paretzer Kita regelmäßig den Titel „Haus der kleinen Forscher“ bekommt, basiert auch auf dem Drängen von Regina Knispel, die ein Faible fürs das Forschen und Basteln hat und das den Kindern vermitteln konnte.

Blumen gab es von Bürgermeister Bernd Lück. Quelle: Jens Wegener

Immer wieder kamen während der Abschiedsfeier einzelne Kinder zu ihr, um „Tante Regina“ zu drücken. Die kleine Luisa wollte kaum mehr runter von ihrem Arm. „Das werde ich vermissen“, sagte die Erzieherin und blickte auf die Zeit voraus, die jetzt vor ihr liegt: „Ich werde meinem Hobby, dem Radfahren, ausgiebig nachgehen. Meistens fahre ich mit Freundinnen durch die Lande. Eigentlich habe ich gar kein Auto gebraucht, weil mein Arbeitsweg von Paretz zur Kita nur wenige Meter sind. Und mal nach Ketzin, dass habe ich mit dem Rad geschafft.“

Wenn sie nicht auf dem Rad sitzt, ist der Garten an der Reihe. Oder sie geht, wenn nicht gerade Corona herrscht, auf Reisen. „Es muss gar nicht so weit weg sein, in Deutschland ist es auch schön“, sagte die Neu-Rentnerin.

Damit die Kita-Kinder sie nicht vergessen, spendierte Regina Knispel ganz viele gelbe Gummibälle für die Havelfrüchtchen.

Von Jens Wegener