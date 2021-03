So verlief der Start im Schnelltestzentrum Ketzin

Ketzin/Havel

Schon vor dem eigentlichen Start um 9 Uhr hatten sich die ersten Ketziner am Zelt hinter dem Stadthaus angestellt. Und weil das Team um Dorothee Welzel, Verena Wappler und Melanie Michaels von der Stadtverwaltung Ketzin alles gut vorbereitet hatte, ging es zügig voran.

Einer der ersten beim Corona-Schnelltest war der Etziner Jörg Vogel. Wie der 65-Jährige erzählte, sei seine Frau gerade in Quarantäne, weil sie vor Tagen mit jemandem Kontakt hatte, der positiv ist. „Deshalb möchte ich jetzt wissen, ob ich infiziert bin“, sagte der Rentner.

4000 Schnelltests liegen zunächst bereit

In wenigen Sekunden hatte Dorotheé Welzel, die gelernte Krankenschwester ist, den Test erledigt. „Wir machen bei unseren Schnelltestsets nur einen Nasenabstrich“, erklärte sie. Etwa 15 Minuten später erhielt Jörg Vogel von Verena Wappler den Auswertungsbogen und die gute Nachricht: negativ. Aber Jörg Vogel wollte noch einen Botschaft loswerden: „Testen ist gut, besser ist impfen, impfen, impfen.“

Vor dem Test wird die Temperatur gemessen. Quelle: Jens Wegener

4000 Schnelltests hat Ketzin/Havel vom Landkreis Havelland am vergangenen Freitag bekommen. „Das ist der erste Schub“, sagte Bürgermeister Bernd Lück, der sich ein Bild vom Ablauf im Testzentrum machte. Alles war gut organisiert. Am Eingang kontrollierte Melanie Michaelis die Ausweise der Bürger, die sich online oder per Telefon einen Termin gemacht hatten. Für Dienstag waren insgesamt Termine vergeben worden, am Nachmittag hatte es noch einige freie Zeiten gegeben. „Am Donnerstag ist mit 70 Terminen alles voll“, sagte Verena Wappler, die von einem Arzt geschult wurde und nun auch in der Lage ist, die Tests zu machen. Sie appellierte noch mal an die Bürger, sich möglichst online anzumelden, weil die telefonische Terminvergabe nur für ältere Leute gedacht sei, die kein Internet haben.

Öffnungszeiten können ausgeweitet werden

Etwa im Zehn-Minuten-Abstand können sich die Ketziner testen lassen. „Je nachdem, wie das angenommen wird, werden wir die Öffnungszeiten erweitern“, so der Bürgermeister.

Der Nasentest. Quelle: Jens Wegener

Wolfgang Kirstein und seine Frau Monika waren gekommen, „weil wir einfach Sicherheit haben wollen“, sagte der 70-Jährige. Er beklagte sich, dass er trotz eines Attestes noch keinen Impftermin bekommen hat. „Ich habe es bisher telefonisch versucht, es hat nicht geklappt.“ Nachdem er und seine Frau den Test überstanden hatten und auf das Ergebnis gewartet haben, bekam er den Tipp, den Impftermin lieber online anzumelden. Für Monika Kirstein hatte der Schnelltest auch noch einen beruflichen Aspekt: „Ich bin beim Deutschen Roten Kreuz und fahre täglich in Brandenburg/Havel Kinder zur Schule. Deswegen möchte ich sicher sein, niemanden anzustecken.“

Die Testergebnisse sind dann dort abzulesen. Quelle: Jens Wegener

Aus einem anderen Grund unterzog sich die Ketzinerin Gerda Röse am Dienstagvormittag dem Nasen-Test: „Ich habe schon seit Langem einen Termin bei der Kosmetikerin. Dort darf man aber nur mit negativem Test hingehen“, erzählte sie.

30 Ketziner Senioren wurden in Ketzin geimpft

Alle 20 „Patienten“, die zwischen 9 und 10 Uhr in Ketzin getestet wurden, waren negativ. „Wir melden die Anzahl der gemachten Tests und die Ergebnisse am Ende des Tages an den Landkreis“, sagte Verena Wappler. Bei einem positiven Fall wird sofort informiert.

Am Rande der Schnelltests informierte Dorotheé Welzel darüber, dass am Dienstagnachmittag die ersten 30 Ketziner Senioren bei einem Ketziner Arzt geimpft werden. „Die Warteliste hatte der Seniorenrat Ketzin schon vorher erstellt. Wir hoffen, dass es zügig weitergeht mit den Impfungen.“

Im Innenhof des Stadthauses in der Rathausstraße 29 können sich Einwohner dienstags und donnerstags testen lassen. Interessierte müssen sich unter www. ketzin.de oder telefonisch (0160/92 13 19 60) anmelden.

