Sonderausstellung des Dorfmuseums ist digital zu sehen

Was andere Museen im Land können, kann das kleine Dorfmuseum Tremmen nicht. Es muss weiterhin geschlossen bleiben. Wie der Vorsitzende des Tremmener Museumsvereins Lothar Lehnhardt sagt, könne man die vom Land erteilten Auflagen für die Wiedereröffnung bezüglich des Corona-Virus nicht erfüllen.

Kleine Räume

So sei es in den kleinen Räumen des Dorfmuseums nicht möglich, in jeder Richtung den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten. „Das Ansteckungsrisiko der ehrenamtlichen Mitarbeiter und der Besucher kann also nicht minimiert beziehungsweise sogar ausgeschlossen werden“, sagte Lehnhardt. Deshalb habe der Ketziner Bürgermeister Bernd Lück festgelegt, dass das Museum den Betrieb nicht aufnehmen darf.

Digitale Alternative

Das ist zwar im 20. Jahr des Bestehens des Museums bedauerlich, aber es gibt eine Alternative, so Lehnhardt. „Das Dorfmuseum beteiligt sich am umfangreichen digitalen Angebot des Museumsverbandes unter www.museen-brandenburg.de/digitale-angebote.“ Unter der Rubrik „Handwerk in Brandenburg“ und im Detail unter „Tradition und Alltag“, „Lehrling und Ausbildung“ und bei „Gesellschaftlicher Status und Familienbetrieb“ kann man viele Texte und Bilder einsehen, die gegenwärtig in der Sonderausstellung des Tremmener Museums zu sehen wären. Wie Lothar Lehnhardt weiter sagt, werde die Sonderausstellung „Vom Baum zum Holzwagen“ um ein Jahr verlängert und somit später auch im Original zu besichtigen sein.

Handwerk im Dorf

Online lässt sich so ein Teil der Tremmener Geschichte erforschen. Lothar Lehnhardt, Leiter des Dorfmuseums Tremmen und Nachfahre einer Stellmacher-Familie, vermittelt einen ausführlichen Einblick in den Alltag eines Dorfhandwerks und den Wandel der Tätigkeit im Verlauf von 80 Jahren. Die Familie der Lehnhardts ist seit 1732 in Tremmen nachgewiesen. 1958 war die Stellmacherei der Familie geschlossen worden. „Anschließend verharrte die Werkstatt 40 Jahre lang im Dornröschenschlaf“, beschreibt Lothar Lehnhardt die Situation. Bis im Jahre 1998 der älteste Sohn von Otto Lehnhardt jun. und seine Schwester auf die Idee kamen, dar-aus ein kleines Handwerkermuseum zu machen. Mit Hilfe eines aktiven Fördervereins und mit kommunaler Unterstützung entstand daraus das Dorfmuseum Tremmen, es wurde im Jahre 2000 eröffnet.

Freilichtausstellung offen

Derzeit bleibt das Museum geschlossen. Die Freilichtausstellung des Museums hinter dem Marienhof ist aber ohne offiziellen Einlass und ohne Eintritt ab Mai jederzeit zu besuchen. „Das Dorfmuseum wäre für eine Spende in die bereitstehende Spendenbox dankbar“, so der Vorsitzende des Museumsvereins.

