Es ist Geschichte und berührt uns doch, was im Tremmener Dorfmuseum seit Sonntag in der Sonderausstellung „Vom Baum zum Holzwagen“ zu sehen und aktuell auch zu hören ist. Wer die 1879 von Ferdinand Lehnhardt gegründete ehemalige Stellmacherei betritt, könnte meinen, dass der Meister gerade erst die Werkstatt verlassen hat. Aber das war bereits 1958, als die Werkstatt für immer schloss. Das Handwerkszeug und alle Geräte sind wie damals vorhanden und gebrauchsfähig.

Es ist eine perfekte Einstimmung auf die von Jutta Wenzel, Mitglied des Museumsvereins, konzipierte Sonderausstellung in der oberen Etage. Bauzeichnungen für die in früheren Jahrhunderten für die verschiedensten Transporte benötigten speziellen Wagen, damals fast ausschließlich aus Holz gebaut, vermitteln einen Eindruck vom ländlichen Transportwesen.

Vogelgezwitscher zu hören

Stellvertretend für die vielen Bauabschnitte eines Wagens dokumentiert Jutta Wenzel die Details der verschiedenen Arbeitsschritte beim Bau der Wagenräder, der in der Werkstatt des Hauses einst zum Tagesgeschäft gehörte, und hat alle dafür nötigen Werkzeuge zusammengetragen.

Vogelgezwitscher begleitet den Besucher, und einheimische Hölzer zeigen mit ihren Anschnitten sowohl die Borke als auch die Struktur und Farbe des Holzes mit den unterschiedlich gewachsenen Jahresringen. Mit einer kleinen Dokumentation über die vielfältige Bedeutung des Waldes, so als Holzlieferant, Wasser- und CO2-Speicher sowie Sauerstoffproduzent, schließt Jutta Wenzel den Kreis zur heutigen Klimaproblematik.

Liebe zur Schnitzkunst

„Es ist meine erlebte Geschichte“, sagte Klaus Steglich (Jahrgang 1932) aus Lünow bei Brandenburg an der Havel zur Eröffnung. All das, was er seit seiner Einschulung 1939 auf dem Lande erlebte, habe er sich bis ins Detail gemerkt.

Und weil er die Schnitzkunst liebe, seien unter seiner Anleitung in einer Olbernhauer Schnitzwerkstatt die detailgetreuen landwirtschaftlichen Transportwagen aus Holz gestaltet worden, die derzeit in der Ausstellung zu sehen sind. So ist der Ackerwagen, mit Pflug und Egge beladen, ebenso dabei wie der Erntewagen mit dem Langbaum und der Jauchewagen – gezogen mal von Pferden, mal von Ochsen. Im Mittelpunkt der Ausstellung ist der metergroße Holztransportwagen, der auch den Titel der Ausstellung symbolisiert.

Holzstück ist 650 Jahre alt

„Holz hat immer eine positive Ausstrahlung“, empfindet Jutta Wenzel. Man könne es fühlen, riechen und gestalten. Diesen Eindruck vermittelt sie gegenwärtig sehens- und erlebenswert mit der Ausstellung im Dorfmuseum. Da fehlt auch nicht ein eher kleines geschichtsträchtiges Stück Holz, immerhin mit Expertise, welche das Alter auf 650 Jahre dokumentiert. Es stammt aus der zweiten Bauetappe der benachbarten Kirche.

Wegen der gegenwärtigen Festlegungen kann die Ausstellung nur sonntags von 13.30-17 Uhr besichtigt werden. Alle Vorkehrungen zur Einhaltung der Hygienebestimmungen hat der Verein getroffen. Die Freilichtausstellung gegenüber kann täglich besichtigt werden.

Von Wolfgang Balzer