Ketzin/Havel

Solch einen herrlichen Sonnenuntergang konnten die ersten Bootstouristen erleben, die nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen jetzt am Ketziner Stadtsteg an der Havelpromenade angelegt haben.

Trotz der ersten Wasserwanderer rechnet die Stadt Ketzin/ Havel, bedingt durch die Pandemie und den verzögerten Saisonstart, schon jetzt mit einem Einnahmedefizit für die Liegegebühren am Stadtsteg von etwa 11.000 Euro. Die Touristinformationen am Stadtsteg und in der Rathausstraße sind inzwischen wieder geöffnet.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ