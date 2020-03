Falkenrehde

Der Sportverein FSV 95 Ketzin/Falkenrehde lädt zur Mitgliederversammlung für den 11. Mai um 18.30 Uhr ins Vereinsheim am Sportplatz Falkenrehde ein. Auch in Corona-Zeiten wolle man an dem Prozedere , unter besonderen Bedingungen festhalten, so Vereinsvorsitzender Frank Recknagel.

Dazu gebe es einen Beschluss des Vorstandes vom 22. März. Demnach müssen die Mitglieder nicht persönlich anwesend sein, man könne über den Weg der elektronischen Kommunikation an der Versammlung teilnehmen und seine Stimme schriftlich abgeben, so Recknagel.

Änderungsanträge mindestens eine Woche vorher stellen

Konkret bedeutet das: Die Mitglieder werden in einer Telefonkonferenz zusammengeschaltet. Sie können ihre Mitgliederrechte, insbesondere das Stimmrecht per E-Mail ausüben. Die Daten für die Telefonkonferenz und die E-Mail-Adresse zur Stimmabgabe erhalten die Mitglieder auf Anfrage per E-Mail (FSV95Fal-Ke@online.de) oder per Brief an die bekannte Vereinsadresse im Paretzer Weg 17, in 14669 Ketzin/ Havel. „Außerdem kann jeder, der möchte, seine Stimme zu bestimmten Tagesordnungspunkten bereits vor der Versammlung schriftlich abgeben“, so der Vorsitzende.

Auf der Tagesordnung am 11. Mai stehen die Berichte des 1. Vorsitzenden, des Finanzvorstands, der Vorstände in den Bereichen Jugend, Männer und Senioren. Anschließend erfolgt die Aussprache. Außerdem berichtet der Kassenprüfer über die finanzielle Situation des Vereins. Nach der Entlastung des Vorstandes können noch Wünsche und Anträge behandelt werden. Allerdings müssen Anträge auf Ergänzungen der Tagesordnung mindestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht werden, so Recknagel.

Von Jens Wegener