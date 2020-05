Stiftung will Scheunenjubiläum 2021 feiern - Ideen sind gefragt

Paretz

Der Tag des offenen Scheunentores, die Konzerte der Musikfestspiele Potsdam und der Potsdamer Orchesterwoche. Aber auch kleinere Veranstaltungen, wie die bei Kindern beliebten Aktionen der Leseomi, das Nähcafé und der Tanztee – all das gibt es 2020 in Paretz nicht. Darüber informierte jetzt Volker Donath, Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Paretz.

Selbst das neueste von der Stiftung unterstützte Projekt, die Paretzer Bürgerbühne, ist wegen der gegenwärtig notwendigen Beschränkungen ins Stocken geraten. Nach der erfolgreichen Uraufführung von „ Sommer in Brandenburg“ unter der Regie von Boris von Poser in der Paretzer Scheune, bei der Laiendarsteller aus Ketzin/ Havel und Umgebung mitwirkten, hatten sich einige von ihnen entschlossen, einen Theaterverein zu gründen. An diesem Wochenende sollte der erste von drei vorbereitenden Workshop starten. Initiatorin Verena Schmager: „Wir verschieben das auf den 13./14. Juni.“ Sie hofft, dass die Theatergruppe mit Unterstützung von Boris von Poser und der Stiftung zu einer festen Größe in der Ketziner Kulturlandschaft wird.

Info-Abende trotz Corona

Weil neben den Veranstaltungen auch das soziale Miteinander in Paretz vermisst wird, kündigte Volker Donath an: „Im Rahmen des Erlaubten soll es Informationsabende im Kaminzimmer der Scheune, beispielsweise mit Vorträgen zu Patientenverfügungen oder Vollmachten, geben.“ Ebenfalls einen Kaffeeplausch im Scheunencafé und Schnellkurse zu Whatsapp und Facetime.

Gefeiert wird aber erst wieder im nächsten Jahr am 29. Mai, wenn sich die Einweihung der Paretzer Scheune nach dem Umbau zum zehnten Mal jährt. „Dieses Jubiläum möchten wir gern mit allen Interessierten feiern“, sagte Volker Donath und bittet um Ideen, Wünsche und Anregungen (per Mail: info@stiftung-paretz.de, oder per Telefon: 033233/79 95 90).

Jürgen Tschirch ist im Stiftungsrat

eues Mitglied im Aufsichtsrat der Stiftung Paretz, die sich als Plattform für Bürgerbeteiligung, Bildung und Kultur versteht, ist Jürgen Tschirch. Der heutiger Rentner hat bis zum Vorjahr als Marktdirektor für Firmenkunden der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Wustermark agiert. „Ich konnte dabei viele Erfahrungen sammeln und Netzwerke aufbauen. Das bringe ich gern in die Stiftung ein“, so Tschirch. Ein Lebensmotto von ihm sei, lieber miteinander zu sprechen als übereinander. Tschirch, Jahrgang 1955, zog 1994 mit seiner Familie aus dem Rheinland nach Paretz. Als Mitglied des Kreistages Havelland und Vorsitzender der Ketziner Stadtverordnetenversammlung engagiert er sich seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik.

Er rückt für Markus Hipp in der Stiftungsrat nach, der aus beruflichen Gründen das Amt aufgegeben hat. Dem Stiftungsrat gehören außerdem an: Volker Donath, Helga Breuninger und Matthias Marr.

