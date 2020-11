Ketzin/Havel

Das Ketziner Strandbad wird es in seiner bisherigen Form nicht mehr geben. In der kommenden Saison jedenfalls werden sich die Gäste mit einer öffentlichen Badestelle begnügen müssen. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Stadtverordneten am Montagabend in einer Sondersitzung. Es gab sechs Ja- und drei Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen. Acht Abgeordnete haben gefehlt.

In den letzten Monaten gab es in der Havelstadt eine ausgiebige Diskussion über die Zukunft des Bades an der Havel. Ausgelöst wurde die, weil das Bad Jahr für Jahr ein höheres Defizit verursacht. Bis zu 100 000 Euro musste die Kommune jährlich für Personal, Reinigung, Pflege und Investitionen aufwenden, um all Kosten zu decken.

Gutachten ist nicht öffentlich

Schließlich stellte die Fraktion Grüne/Bürger/Piraten einen Antrag zur Umwandlung des Strandbades in eine Badestelle. Daraufhin beauftragte die Stadtverwaltung zur Klärung der haftungsrechtlichen Fragen für beide Formen, also Naturbad oder Badestelle, ein Gutachten bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Dieses Gutachten, in dem auch alle Kosten gegenübergestellt sind, ist als Ganzes nur für die Stadtverordneten einsehbar, weil „der Verfasser verhindern will, dass jemand eventuell Passagen oder Formulierungen übernimmt, für andere Gutachten“, begründete Franziska Leibnitz von der Stadtverwaltung Ketzin in der Sitzung am Montagabend.

Solche Bilder gibt es 2021 in Ketzin nicht. Das Sprungbrett wird abgebaut. Quelle: Wolfgang Balzer

Gleichwohl lassen die Zahlen und Fakten der Analyse erkennen: Bei der Variante Naturbad ( Strandbad) würde der jährliche Zuschussbedarf etwa 87000 Euro betragen, bei der Variante Badestelle etwa 67000 Euro. Allerdings sind bei den 67 000 Euro bereits die Kosten für einen zweiten Rettungsschwimmer eingerechnet.

Großes Loch in der Haushaltskasse

Der Entscheidung der Stadtverordneten ging eine lange Diskussion voraus. Zunächst hatte die Fraktion CDU, FDP, Freier Wähler vorgeschlagen, den Leiter des Ketziner Campingplatzes als möglichen Betreiber des Strandbades zu gewinnen. Doch das finanzielle Risiko ist Michael Görsch zu hoch: „Ich helfe an der einen oder anderen Stelle, aber eine Übernahme kommt für mich nicht in Frage.“ Er hatte sich auch nicht an der bereits gelaufenen Ausschreibung für das Strandbad beteiligt.

Auch die Wasserrutsche muss verschwinden. Quelle: Ulrich Hansbuer

Nachdem Kämmerin Nicole Pydde auf Anfrage noch mal die finanzielle Lage der Stadt Ketzin/ Havel deutlich gemacht hatte – es klafft für 2021 im Haushaltsentwurf ein Loch von etwa 1,3 Millionen Euro – war eigentlich klar: „Ein weiter so können wir uns nicht leisten“, sagten Ursula Münstermann (Grüne) als auch Mathias Reinke ( SPD). Um den Imageverlust für die Stadt möglichst gering zu halten, plädierten beide für die Lösung Badestelle. Denn: „Damit kann sichergestellt werden, dass Touristen, Einheimische und Campingsplatznutzer zu jeder Zeit in der Havel schwimmen gehen können“, so Münstermann. Die Öffnungszeiten seien nicht mehr davon abhängig, ob ein Rettungsschwimmer da ist. In der letzten Saison konnte das Strandbad trotz sommerlicher Temperaturen an vielen Tagen nicht öffnen, weil der Rettungsschwimmer frei hatte.

Schwimmunterricht soll erhalten bleiben

Eine öffentlicher Badestelle bedeute, dass für den Schwimmunterricht der Ketziner Schüler ein Rettungsschwimmer vor Ort sein muss. Ansonsten gelte für den Normalbetrieb künftig, dass eine Flagge hochgezogen wird, wenn eine Badeaufsicht anwesend ist. Der Biwakplatz wird weiter betrieben, ebenso der Verleih von Ruderbooten, Kanus und SUPs. Der Eintritt zur Badestelle ist frei, aber man denke die Einführung von Parkgebühren nach hieß es. „Sicher ist, dass die Rutsche und das Sprungbrett am Steg abgebaut werden müssen und der Zugang zum kleineren Steg durch ein Tor versperrt wird“, sagt Ketzins Vize-Bürgermeisterin Sabine Pönisch.

Burkhard Severon von der „Arbeitsgruppe Strandbad“ erinnerte an die beabsichtige Gründung eines Fördervereins, der zur Kostenminimierung für die Bewirtschaftung der Badestelle beitragen könne. Die Mitglieder könnten Mähen, regelmäßig Sand harken, saubermachen und vielleicht auch einen oder zwei ehrenamtlich tätige Rettungsschwimmer zumindest zeitweise während der Saison organisieren. „Damit würde man den Zuschussbedarf für die Stadt weiter senken“, so Severon.

Auch wenn der Beschluss von Montagabend nur für die kommende Badesaison gilt, scheint aufgrund der Haushaltslage der Stadt eine Rückkehr zum Strandbadbetrieb ab 2022 unwahrscheinlich.

Von Jens Wegener