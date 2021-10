Streit wegen Kita-Schließzeit im Sommer: Ketziner Eltern sollen mitentscheiden

Eine erneute Abstimmung in den kommunalen Kindergärten der Havelstadt soll Klarheit bringen, wann die Einrichtungen in der Sommerferien 2023 geschlossen bleiben. Zwei Varianten stehen im Raum.

Die Kita „Zwergenland“ in Etzin ist in Trägerschaft des ASB. Dort ist in den Sommerferien drei Wochen zu. In den vier kommunalen Kitas beträgt die Schließzeit zwei Wochen. Quelle: Jens Wegener