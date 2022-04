Tierdrama in Tremmen: Warum einer Storchendame der Hungertod droht

Tremmen

Er ist nur wenige Zentimeter groß, aus Gummi oder Plaste, und dient den Golfspielern als Hilfsmittel beim Abschlagen. Ein solcher Golf Tee hat in den letzten Tagen für jede Menge Aufregung am Golfplatz Tremmen gesorgt. Die Ketziner Feuerwehr und die Tierrettung Potsdam waren mehrere Male vor Ort. Bisher aber ohne Erfolg.

Eine Storchendame hat eines dieser liegengelassenen Gummiteile aufgepickt, und zwar so, dass das es nun im Schnabel des Vogels festhängt. „Mit der Konsequenz, dass der Storch nicht mehr fressen kann“, sagt Steffen Agatz von der Tierrettung Potsdam gegenüber der MAZ. Bereits Ende März, so erzählt er, habe das Team des Golfclubs die Tierrettung darüber informiert, dass ein Storch mit einem Gummi-oder Plasteteil im Maul dort umherfliegt und läuft. „Ich bin sofort losgefahren, um mir das Tier anzusehen und es von dem lebensbedrohlichen Teil zu befreien“, so Agatz. Doch der Vogel sei sehr scheu, es sei nicht gelungen, so dicht heranzukommen, um in Schussweite der Netzwaffe zu sein. Die maximale Reichweite solch einer Netzwaffe ist auf wenige Meter begrenzt.

Mit der Leiter versuchte die Feuerwehr Ketzin vergeblich, an den Vogel ran zu kommen. Quelle: Privat

Ohne Nahrung und ohne Wasser

Also starteten die Tierretter am 29. März ein zweiten Versuch. Dieses Mal mit der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Ketzin, die eine Drehleiter zur Verfügung stellte. Stadtbrandmeister Steffen Vogeler: „Natürlich haben wir geholfen und das Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Aber sobald sich der Drehleiterkorb mit den beiden Tierrettern dem Storchennest näherte, flogen Weibchen und Männchen weg.“ Wieder brachte die Aktion kein Glück.

Trotz des versperrten Schnabels versucht die Störchin Nahrung zu suchen. Quelle: Claudia Jörg

Neuer Anlauf am 30. März. Zunächst sei die Storchendame nicht aufzufinden gewesen, sagt Steffen Agatz. Auch eine Suche mit einer Drohne gab keinen Aufschluss darüber, wo der Vogel war. „Die Störchin war zu diesem Zeitpunkt bereits sechs Tage ohne Nahrung und Wasser und wir hatten die Befürchtung, dass sie zu geschwächt war, um nach Hause zu kommen.“ Inzwischen war auch die Storchenbeauftragte des Naturschutzbundes für das Osthavelland Claudia Jörg aus Falkensee eingeschaltet worden. Die Expertin macht Hoffnung, denn: „Störche können sehr lange ohne Nahrungs- und Wasseraufnahme leben.“ Aber sie sagt auch, dass es öfter vorkommt, dass Störche Plastemüll, Gummiteile oder Bindegarn aufpicken und ins Nest bringen. „Dann verfangen sich oft die Jungen darin und sterben.“

Das Männchen ist im Winter in Tremmen geblieben

Die Tremmener Störchin tauchte weder auf. Also bestand die Hoffnung, dem Vogel helfen zu können. Die Tierretter, insgesamt waren bisher etwa zwölf ehrenamtliche aus Potsdam im Einsatz, entwickelten eine neue Strategie: Ein Netz mit zwölf Meter langen Stangen sollte über den Horst am Golfplatz gespannt werden, sobald sich die Störche zur Nachtruhe in ihrem Nest niedergelassen haben. Wieder rückte am 1. April die Ketziner Feuerwehr an, dazu neun Tierretter. Erneut hatten sie keinen Erfolg.

Ein Trauerspiel im Nest. Quelle: Claudia Jörg

Für Steffen Agatz und seine Kollegen bedeutet das: „Wir haben leider keine andere Wahl als darauf zu warten, dass die Störchin so schwach wird, dass wir sie einfangen können und sie nicht wegfliegen kann. Die Mitarbeiter des Golfclubs beobachten den Horst regelmäßig und melden und, wenn sie etwas neues beobachten. Wir sind sehr betroffen und jeder fiebert mit. Wir hoffen, dass es noch zu einem Happy-End kommen wird.“

Claudia Jörg vom Nabu. Quelle: Andreas Kaatz

Das wünscht sich auch Claudia Jörg, die den Storchenhorst in Tremmen schon lange kennt. „Das Männchen ist wohl die letzten Jahre nicht mehr in den Süden geflogen, wie uns berichtet wurde. Und das jetzt betroffene Weibchen hat bisher in Ketzin gebrütet, wurde dort von einem anderen Weibchen vertrieben und kam dann nach Tremmen.“

Storchendame war vorher in Ketzin

Seit etwa fünf Jahren ist der Horst am Golfplatz Tremmen von einem Pärchen belegt. Wie eine Golfspielerin berichtet, würde der Storchenmann im Winter vor Ort bleiben, während das Weibchen in den Süden fliegt und im Frühjahr wieder pünktlich zurück ist. Für die Tierretter aus Potsdam ist der Fall in Tremmen nichts Außergewöhnliches. „Plastikstücke als Todesfallen müssen wir leider immer wieder beobachten. Dieses Mal hat es nun eine Storchendame getroffen“, sagt Steffen Agatz. Und er gibt noch einen Hinweis: „So ein Golf Tee ist zwar kein Müll, aber Gummi oder Plastik sollten nicht im Wald oder auf der Straße landen. Für die Tiere kann das tödlich enden.“ Und Claudia Jörg ergänzt: „Der Vogel muss jetzt in Ruhe gelassen werden, damit er wieder zutraulicher wird, sonst können wir ihn nie einfangen.“

Von Jens Wegener