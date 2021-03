Ketzin/Havel

Noch nie haben so viele Urlauber oder Tagesgäste in der Havelstadt Ketzin übernachtet wie im Juli (1505) und August (1604) des Vorjahres. Im August wurden 4092 Übernachtungen registriert, im selben Monat des Jahres 2019 waren es 3797. „Natürlich sind viele Bürger nach Ausbruch der Pandemie im letzten Sommer in heimischer Umgebung geblieben. Dazu gehören vor allem die Wasserwanderer, die mit ihren Booten unterwegs waren und uns am Stadtsteg an der Havelpromenade Rekordzahlen beschert haben“, sagt Franziska Leibnitz von der Stadtverwaltung.

Besserer Service am Stadtsteg

827 Boote haben in der Vorsaison an der Steganlage festgemacht, etwa 150 mehr als 2019. Und das, obwohl coronabedingt erst etwas später im April geöffnet wurde. Die Gäste spülten rund 43 000 Euro in die Ketziner Stadtkasse, in der Saison 2019 waren es 39 600 Euro. Aber dafür hat die Kommune auch den Service am Stadtsteg verbessert. „Kostenloses WLAN steht zur Verfügung, den Sanitärbereich konnten wir erweitern, sodass es jetzt zwei Duschen sowie drei Toiletten, eine davon mit einem Wickelraum, gibt“, sagt Franziska Leibnitz. Für Strom, Duschen, Toiletten und Trinkwasser Wasser haben die Bootsgäste rund 7000 Euro bezahlt.

Ein weiterer Fakt zeigt, dass Ketzin mehr und mehr an Attraktivität gewinnt. An der Slipanlage in der Albrechtstraße wurden im Vorjahr 488 Boote ins Wasser gelassen oder wieder rausgeholt. In 2019 waren es 292. Rund 3900 Euro flossen so in die Stadtkasse.

Das Strandbad war im Vorjahr nur an 56 Tagen geöffnet. Quelle: Wolfgang Balzer

Leicht gestiegen sind die Zahlen beim Fahrradverleih in der Touristinformation in der Rathausstraße. Dort stehen acht Räder und zwei Kinderräder inklusive Helme zur Verfügung. 138 Mal wurde ein Erwachsenenrad ausgeliehen, elfmal ein Kinderrad. 28 Gäste mieteten zudem einen Bollerwagen. Insgesamt betrugen die Einnahmen in dem Bereich 1154 Euro, gut 200 Euro mehr als 2019“, so Franziska Leibnitz.

Touristinformationen waren gut besucht

Generell nutzten 7149 Wasserwanderer und Urlauber die Touristinformationen in der Havelpromenade und in der Rathausstraße. Bei letzterer sind die Umbauarbeiten abgeschlossen worden, sodass es nun einen Raum für die Gästebetreuung und einen Ausstellungsraum (2020 wurden dort zwei Ausstellungen gezeigt) gibt. Besonders gefragt ist die digitale Stele, an der sich Interessierte über die Angebote in Ketzin und im Havelland informieren können.

Die Liegeplätze am Stadtsteg waren in der Vorjahressaison begehrt. Quelle: Tanja M. Marotzke

Hochbetrieb herrschte in der Vorsaison auf der Havelfähre. Rund 29 000 Menschen schipperten mit der „Charlotte“ über die Havel. Die transportierte unter anderem auch 34 770 Fahrräder, 26 Pferde mit Reiter, 25 247 Pkw, 4602 Kleintransporter und 872 Lkw von einem zum anderen Flussufer. Rund 189 000 Euro an Entgelten wurden eingenommen, in 2019 waren es rund 167 000 Euro.

Das Strandbad konnte wegen der Corona-Einschränkungen im Vorjahr nur an 56 Tagen öffnen (2019 gab es 110 Öffnungstage). Erschwerend hinzu kam, dass im August nicht ständig ein Rettungsschwimmer einsetzbar war, sodass nur an den Wochenenden ein Badebetrieb möglich war.

Tagesbesucherrekord im Strandbad

„Trotzdem haben wir, im Verhältnis betrachtet, ein sehr gutes Ergebnis erzielt“, schätzt Franziska Leibnitz ein. Gezählt wurden 8416 Gäste, in 2019 waren es 11801. Und auch für das Strandbad steht nun ein neuer Rekord zu Buche: Im Durchschnitt kamen in der letzten Saison 150 Badegäste pro Tag, bisher lag der Höchstwert bei 106.

Unterm Strich aber steht in der Bilanz der Tourismussaison 2020 in Ketzin ein Minus. Die Zahl der Übernachtungen lag mit 24 518 um genau 21,8 Prozent unter dem Wert von 2019. 9122 Gäste verbrachten im Schnitt 2,7 Tage in Ketzin.

