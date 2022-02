Tremmen

Eigentlich hätten Radler schon seit November letzten Jahres auf dem neuen Weg neben der Kreisstraße 6307 zwischen Tremmen und Zachow unterwegs sein sollen. Doch auch jetzt im Februar ist noch kein Ende der Bauarbeiten absehbar. Die Baustelle ist seit Monaten verwaist. Aber das in Ketzin/Havel umgehende Gerücht, die Berliner Baufirma sei insolvent, weist Kreissprecherin Caterina Rönnert entschieden zurück: „Das kann unsererseits nicht bestätigt werden“, sagte sie auf Anfrage der MAZ.

Im Juli 2021 begann die Baumaßnahme. Quelle: Jens Wegener

Verantwortlich für den Bau des 5,2 Kilometer langen und 2,5 Meter breiten Radweges ist der Landkreis Havelland. Im Juli erfolgte in Tremmen der Spatenstich für das etwa 1,25 Millionen Euro teure Vorhaben (85 Prozent Fördermittel). Damals hatte die vom Landkreis beauftragte Baufirma zugesagt, den Asphaltweg bis Ende Oktober 2021 herzustellen, was nicht gelang.

Witterung führt zu Verzögerungen

Die genauen Ursachen sind unklar. Caterina Rönnert: „Der Radweg konnte aufgrund diverser Verzögerungen bislang nicht fertiggestellt werden. Derzeit ruhen die Arbeiten wegen der Witterung.“ Sobald die Temperaturen die Asphaltarbeiten zulassen, würden die Bauarbeiten wieder aufgenommen, heißt es. Wann der Radweg fertig sein wird, „ist derzeit leider nicht absehbar, aber die zuständige Fachverwaltung arbeitet mit allen am Bau Beteiligten intensiv daran, das Projekt zeitnah abschließen zu können.“ Am Ortseingang Tremmen wurden auf einer Länge von etwa 85 Metern die Fahrbahn grundhaft erneuert und ein Fahrbahnteiler als Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger eingebaut. Es mussten für den Radwegbau 62 meist kleine Bäume entfernt werden. 274 Bäume werden dafür neu gepflanzt, ein Großteil in der Umgebung des Radweges, so die Kreisverwaltung.

Schulkinder sollen auf dem Radweg fahren

Der Auto- und Lkw-Verkehr hat auf der Kreisstraße in den letzten 15 Jahren massiv zugenommen. Die Kreisstraße ist eine Verbindung in Richtung Brandenburg/Havel, dazu kommt, dass viele Kunden zur Baumschule Lorberg oder zum Golfplatz Tremmen wollen, die an dieser Straße liegen. 2015 war dort ein 15-jähriger Junge aus Bollmannsruh ums Leben gekommen, nachdem er auf der Kreisstraße von einem Auto erfasst wurde. Den Radweg werden auch Kinder, die in Ketzin die Grundschule besuchen, nutzen.

