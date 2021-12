Tremmen: Das ändert sich in der Tauschbibliothek

Tremmen

„Ich bin und bleibe eine Leseratte und werde auch künftig hoffentlich noch viele Bücher einsaugen“, sagt Elvira Krüger. Vielleicht holt sie sich dann neuen Lesestoff dort, wo sie zehn Jahre lang als Ehrenamtliche gewirkt hat – in der Tremmener Tauschbibliothek.

Die 73-Jährige freut sich, dass das „Experiment Tauschbibliothek“, das zumindest im Osthavelland seines Gleichen sucht, im Dorfgemeinschaftshaus in der Schulstraße weitergeführt wird. Auch wenn es ab Januar leichte Veränderungen gibt. Dann übernimmt Nancy Schramm, die den Jugendklub im Hause leitet, auch den Job des Bibliotheksleiterin. Den Kindern und Jugendlichen in Tremmen soll mehr Platz eingeräumt werden, sie bekommen den Raum der Bibliothek als Ergänzungen zum jetzt schon genutzten Hauptraum dazu. Aber jeweils am ersten Mittwoch im Monat von 15.30 bis 18 Uhr öffnet die Tauschbibliothek für jedermann.

Klein aber gemütlich ist die Bibliothek in Tremmen. Quelle: Privat

Die wurde im Mai 2011 ins Leben gerufen. Und das basierte auf einer Idee von Elviras Tochter Maren Müller, die damals im Tremmener Ortsbeirat angehörte. So wurde aus dem einstigen Abstellraum im Gemeindezentrum eine gemütlich eingerichtete Bibliothek. „Mit Hilfe von Udo Suck, Nadine Klotz, meiner Tochter und meinem Mann Eckhart haben wird die Regale zusammengebaut und den Raum renoviert. Die ersten Bücher im Wert von 300 Euro konnten wir anschaffen, weil der Tremmener Klaus Kröger zu seinem 70. Geburtstag sich Geld von seinen Gästen gewünscht und das dann der Bibliothek gespendet hat“, erinnert sich Elvira Krüger. Die Stadt Ketzin/Havel hatte 200 Euro für die Regale dazugegeben und trägt seither die Betriebskosten für den Raum.

Renoviert und Regale aufgebaut

Das Besondere an der Tauschbibliothek beschreibt Elvira Krüger: „Es gibt keine Kundenkartei. Wer kommt, der kommt. Es gibt keine Bestandsübersicht. Ich schätze, es sind so 3000 Bücher, aber genau sagen kann ich es nicht.“ Etwa 30 Leser gehören zum Stamm, wobei die nicht nur aus Tremmen, sondern auch aus Falkensee, Brieselang und Zachow kommen. Wer Bücher mitbringt, nimmt auch wieder welche mit. Wobei die Anzahl nicht gleich sein muss. Es ging in den Jahren immer recht locker zu, bei Elvira Krüger gab es natürlich auf Wunsch auch eine Tasse Kaffee und Kekse für die Leser. Mit einer Familie aus Falkensee, die zu dem Stammkunden zählt, sei sogar eine Freundschaft entstanden.

Elvira Krüger hat auch zuhause ein großes Bücherregal. Quelle: Jens Wegener

„Ich habe es all die Jahre gern gemacht, weil sich die Leute gefreut haben, wenn sie zu mir gekommen sind“, sagt die 73-Jährige rückblickend. Viele, viele Stunden verbrachte sie in der Bibliothek, nicht nur an den Öffnungstagen. Sie sortierte Bücher, räumte um und putzte den Raum. Doch damit nicht genug. Den Tremmenern, die nicht mehr gut zu Fuß waren, brachte sie Bücher mit dem Fahrrad nach Hause und nahm die ausgelesenen wieder mit. „Das habe ich während der Corona-Zeit besonders oft gemacht, weil wir ja auch die Bibliothek wochenlang schließen mussten.“

Im Rollstuhl in die Bibliothek

Einmal, während der letzten zehn Jahre, war Elvira Krüger krank, besser gesagt, sie hatte sich bei einem häuslichen Unfall beide Beine gebrochen. Aber das hielt sie nicht davon ab, im Rollstuhl in der Bibliothek zu sein. „Oder mein Mann Eckhart hat die Öffnungen übernommen“, sagt die Rentnerin.

Bis 2013 war die gelernte Industriekauffrau Elvira Krüger noch berufstätig, arbeite als Köchin im Hotel „Baggernpfuhl“ in Wachow. Inzwischen verbringt sie ihre Freizeit gern mit ihrem Mann, die beiden reisen viel oder besuchen die Kinder und Enkel. Trotzdem bleibt ihr zum Lesen genug Freiraum, wie sie sagt. „Am liebsten sind mir historische Dokumente und Abhandlungen.“ Wer bei Elvira Krüger zuhause vor dem Bücherregal steht, dem fallen die Werke des verstorbenen Schriftstellers Heinz Konsalik, der vor allem Liebes-, Familien-, Kriegs- und Arztromane geschrieben hat, ins Auge. Von dem habe sie 126 Bücher, sagt die Leseratte.

Von Jens Wegener