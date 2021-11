Tremmen: Was fünf kleine Jungen ins Dorfmuseum zieht

Tremmen

Jungs in ihrem Alter spielen nach der Schule eher Fußball, sitzen vor Computer oder gehen angeln, wenn sie in einem Dorf wie Tremmen wohnen. Bei Collin Reschke (11), Karl Köller (11), Franz Köller (8), Marek Gorn (9) und Tamino Kerst (9) ist das etwas anders, wobei auch sie diese Hobbys pflegen. Hinzu jedoch kommt ihr Interesse an alten Dingen, die man unter anderem im Tremmener Dorfmuseum findet. Und so gehören die fünf Jungen der frisch gegründeten Arbeitsgemeinschaft „Junge Historiker“ an.

Collin und Karl hatten sich vor einigen Wochen an einem Sonntag getroffen und überlegt, dass „wir mal wieder ins Museum gehen könnten“, erinnert sich Collin. Immer mal wieder sahen sich die beiden Jungen dort um, vor allem auch wegen der Eisenbahn, die in der oberen Etage aufgebaut ist, und wegen der alten Werkzeuge.

Videos sollen produziert werden

Museumschef Lothar Lehnhardt, der den Förderverein des Dorfmuseums anführt, sprach die beiden Jungen spontan an, ob sie nicht Lust hätten, irgendwie mitzumachen. „Wir sind nach Hause gegangen, haben unsere Eltern gefragt und dann gleich zugesagt“, erzählt Karl. Dann fragten sie in ihrem Freundeskreis rum, mit dem Ergebnis, dass Franz, Marek und Tamino noch hinzu kamen. „Es ist toll, dass sich Jugendliche in dem Alter für die Heimatgeschichte interessieren. Sie wollen die Arbeit des Museums unterstützen, unter anderem durch die Pflege der Modelleisenbahn, sie wollen kleine Videos über das Museum produzieren“, erklärt Lothar Lehnhardt.

Das Dorfmuseum hat sie angelockt. Quelle: Jens Wegener

Der 74-Jährige hat auch die Zukunft des Museums im Blick: „Wir brauchen Nachwuchs, der diese Stätte mal weiterführen wird. Vielleicht sind einige der Jungen später dazu bereit.“ Wobei er gleich ergänzt: „Mädchen sind in der Arbeitsgemeinschaft natürlich auch gern gesehen.“

Die Modellbahn weckt das Interesse

Jetzt, wo sie Saison im Dorfmuseum beendet ist – man kann die Räume nicht beheizen – sind viele Ausstellungsstücke abgedeckt und eingemottet worden. Auch die große Eisenbahn, die es Collin angetan hat: „Mein Opa hatte auch ein Modellbahn. Bei ihm habe ich immer zugeguckt, wie das alles funktioniert“, sagt der Elfjährige. Und er hat noch eine Leidenschaft: Mit seinem Vater und einem Metalldetektor zieht er ab und an los und sucht im Wald oder in der Landschaft nach verborgenen „Schätzen“. „Zuletzt haben wir einen Knopf von einer russischen Uniform gefunden“, sagt Collin.

Lothar Lehnhardt passt auf, dass die Jungs alles richtig machen. Quelle: Jens Wegener

Im Museum werden die Jungen von Melanie Kerst, die Mitglied im Förderverein ist, angeleitet. Im Winter macht die Arbeitsgemeinschaft aber jetzt Pause. Zum Saisonstart im April 2022 wollen die Jungen voll einsteigen. Bei einem Videodreh für das Museum waren einige schon dabei. „Ziel ist es, jeden Bereich des Museums in einem kurzen Film auf Youtube vorzustellen, damit noch mehr Schulklassen zu Besuch kommen“, so Lothar Lehnhardt. Deshalb sei es beabsichtigt, die Jungen der AG zu Museumsführern für Schulkinder zu qualifizieren.

Drechseln unter Anleitung

Eines haben sie schon gelernt. Die Jungen können unter Anleitung von Dieter Friske die Kinderdrechselmaschine bedienen und Teile aus Holz (unter anderen Pilze und kleine Bäumchen) herstellen, die im Museum verkauft werden.

Kinder, die sich für die Arbeitsgemeinschaft „Junge Historiker“ in Tremmen interessieren, können sich im Museum bei Lothar Lehnhardt melden. Fünf Mitglieder können noch aufgenommen werden, dann ist die Kapazitätsgrenze erreicht.

