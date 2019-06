Ketzin/Havel

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in Ketzin ein älterer Mann am Samstagvormittag mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Er prallte an eine Bushaltestelle und dann gegen einige Straßenschilder, ehe das Auto in der Hecke eines Restaurants zum Stehen kam.

Unfall am „Redo“

Die Hecke des Restaurants „Redo“ wurde dabei beschädigt, der Wagen kam schräg zum Stehen und musste von der Feuerwehr gesichert werden.

Fahrer im Krankenhaus

Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei muss nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Von MAZ