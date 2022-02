Ketzin

Eine Frau ist bei einem Unfall am Dienstagvormittag auf der Nauener Chaussee in Ketzin schwer verletzt worden. Nach Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrer eines VW gegen 9.39 Uhr nach links abbiegen und beachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Opels nicht. Die Beifahrerin im Opel kam in ein Krankenhaus. Schaden: etwa 6000 Euro.

Von MAZonline