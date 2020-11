Viele wohnen illegal am Ketziner Brückenkopf

Ketzin/Havel

„Für jedes zweite Haus im Bereich Brückenkopf-Nord liegt keine Baugenehmigung vor. Fast alle Leute wohnen dort illegal.“ Harte und deutliche Worte findet Susanne Storch vom Ketziner Bauamt für die Wohnsituation am Brückenkopf.

Sie versteht auch nicht die Aufregung der Leute, die jetzt sich darüber wundern, dass die Stadt Ketzin/ Havel mit Bebauungsplänen in dem Ortsbereich für Struktur und Ordnung sorgen will: „Alle, die dort gebaut oder ihre Gebäude erweitert haben, wussten, dass es sich laut Flächennutzungsplan der Stadt um ein Wochenendhausgebiet handelt, wo Dauerwohnen untersagt ist.“ Nur weil das 20 oder 30 Jahre niemand kontrolliert hat, heißt es nicht, dass es erlaubt ist. „Für illegal errichtete Gebäude gibt es keinen Bestandsschutz.“

Anzeige

Gartenhaus oder Wohnhaus

Zuständige Kontrollbehörde ist das Bauordnungsamt des Landkreises Havelland. Offenbar aus Personalmangel war man viele Jahre nicht in der Lage, sich dem Brückenkopf zu widmen. Das änderte sich erst, als vor etwa zwei Jahren einer der Anlieger einen Bauantrag auf Erweiterung seines „Gartenhauses“ stellte und er eine Ablehnung bekam. Fortan wurde die Stadt beauftragt, eine Planung für alle Bereiche am Brückenkopf zu machen. „Wir wollen damit konkret festschreiben, welche Gebäudehöhen, Garagenmaße und Grundflächen der Häuser zulässig sind. Das ist vor allem für Käufer wichtig, die dort ein Grundstück erwerben. Die sollen wissen, was erlaubt ist, und was nicht“, so Susanne Storch.

Die Haupterschließungsstraße im Brückenkopf -Nord ist der Bruchweg. Quelle: Jens Wegener

Und sie sagte auch in der jüngsten Bauausschusssitzung, als es um den Bebauungsplan „Brückenkopf-Nord“ ging: „Ein Dauerwohnen wird es dort nicht geben.“ Zu viele Faktoren würden dagegen sprechen: Die Lage im Landschaftsschutzgebiet „Ketziner Bruchlandschaft“, fehlende Erschließung, zu enge Wege, so dass keine Rettungsfahrzeuge durchkommen oder wenden können. Es handele sich zudem eine kleinteilige Splittersiedlung mit Grundstücksgrößen von 200 bis 600 Quadratmetern.

Nutzungsuntersagungen werden kommen

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Brückenkopf Nord“ (der aus 2016 stammt) hat insgesamt eine Größe von etwa 65 Hektar. Das zugrunde liegende städtebauliche Konzept sieht den Erhalt des Charakters des Wochenendhausgebiets vor. „Eine Erweiterung des Wochenendhausgebiets in den Außenbereich oder eine weitere Verdichtung der Bebauung wird nicht angestrebt, vielmehr soll dem mit Hilfe der Bauleitplanung entgegengewirkt werden“, so Storch.

Nahezu alle Anlieger, die am Brückenkopf inzwischen ihren Hauptwohnsitz angemeldet haben (was rechtlich erlaubt ist, obwohl dort kein Wohngebiet ausgewiesen ist ) müssen damit rechnen, demnächst vom Landkreis Havelland eine Nutzungsuntersagung zum Dauerwohnen zu bekommen.

Von Jens Wegener