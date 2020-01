Vor 30 Jahren: Demos gegen Müllimporte zur Deponie Vorketzin

Ketzin/Havel

„Wir wollen nicht das Klo Europas werden.“ „Stoppt die Giftmüllimporte in die DDR“ – das waren nur einige Sprüche auf den Transparenten, die die Demonstranten ab Anfang 1990 in regelmäßigen Abständen auf dem Weg von Ketzin zur Deponie Vorketzin trugen. Die Angst vor Giftstoffen im Boden und im Trinkwasser trieb die Leute vor drei Jahrzehnten auf die Straße. Organisiert hatte die meisten Veranstaltungen die Ketziner Bürgerinitiative ’89.

Deutsch-deutscher Umwelt-Protest

In der Zeitung vor 30 Jahren gab es mehrfach große Anzeigen, in denen die Bürgerinitiative zum Widerstand und Kundgebungen aufrief. In einer war Anfang Januar zu lesen: „Deutsch-deutsche Umwelt-Protest-Demo am 20. Januar um 14 Uhr in Ketzin auf der Freilichtbühne mit Gästen aus Westberlin, der BRD und der DDR.“

„Zu der kam die Westberliner Umweltsenatorin Michaele Schreyer, und die hat mich mit ihren Worten schon beeindruckt“, sagt Roswita Priewe rückblickend. Die damalige Lehrerin an der Karl-Liebknecht-Schule in Ketzin und Mitglied der Bürgerinitiative ’89.

Vertrag zu Müllimporten wurde 1974 unterschrieben

In der Zeit des Aufbruchs im Herbst 1989 wurden erste Proteste aus Ketzin, Etzin und Falkenrehde gegen die Mülltransporte nach Vorketzin aus Westberlin laut. Die Deponie war eingerichtet worden, nachdem ein entsprechender Vertrag über 20 Jahre zwischen der Regierung der DDR und dem Senat von Westberlin im Dezember 1974 unterzeichnet worden war. Demnach sollten Hausmüll, Bauschutt und Bodenaushub aus Westberlin nach Vorketzin gebracht werden. 50 bis 60 Müll-Lkws sind pro Tag über Falkenrehde und Ketzin nach Vorketzin gerollt.

Erst nach 2002 wurde eine Dichtwand in die Deponie eingebaut. Quelle: Meab

Wie aus einem Bericht von der Kreistagssitzung am 21. Dezember 1989 hervorging, kamen Anfang der 80er-Jahre Industrie- und Gewerbeabfälle hinzu. Im Oktober 1983 sei dann auf Weisung der DDR-Regierung auch das Abkippen von Abfallstoffen aus der BRD auf der Deponie Vorketzin veranlasst worden.

Etziner sprachen von „tickender Zeitbombe“

Den Anwohnern jedenfalls war schnell klar, dass von dort Gefahren ausgehen. Die Etziner sprachen immer wieder von einer „tickenden Zeitbombe“. „Den meisten Einwohnern von Etzin war bekannt, dass die Deponie nicht ordnungsgemäß abgedichtet war und die angelieferten Abfälle nur mangelhaft geprüft wurden. Deshalb herrschte in unserer Gemeinde, die nur 400 Meter von der Großdeponie entfernt liegt, von Anbeginn ein großes Misstrauen.“ Diese Einschätzung traf der inzwischen verstorbene Etziner Bürgermeister Horst Schindler im Jahr 2003.

„Keiner wusste genau, was in Vorketzin lagert“, erinnert sich Erhard Zeine, der als Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Ketzin (GWV) auch zu den Demonstranten gehörte. „Die Mitarbeiter der Deponie hatten Schweigepflicht. Die durften nichts sagen.“ Die Angst vor Giftmüll machte sich breit.

Roswita Priewe und Erhard Zeine waren bei vielen Demos dabei. Quelle: Jens Wegener

Jugendklubleiter war der aktivste

Im Jugendklub Ketzin sei die Quelle des aufkommenden Widerstandes gewesen, sagt Roswita Priewe. Klubleiter Udo Wendel (inzwischen verstorben), der Musiker war und engen Kontakt zu Leuten aus der Kulturszene der DDR und der BRD hatte, organisierte erste Gesprächsrunden. Daraus habe sich dann die Ketziner Bürgerinitiatve ’89 entwickelt. Zu deren Sprechern gehörte auch Marlies Oettel, wie Roswita Priewe auch Lehrerin an der Karl-Liebknecht-Schule „Einige Lehrer haben sich der Protestbewegung angeschlossen. Aber auf die Schüler haben wir diesbezüglich keinen Einfluss genommen. Das haben wir uns damals nicht getraut“, sagt Roswita Priewe. Jugendliche hätten sich selbst oder mit Hilfe des Jugendklubs entschieden, auch zu protestieren.

Etwa 100 bis 200 Leute hätten direkt an den Demos zur Deponie teilgenommen. Bei den Gesprächsrunden und Kundgebungen „war die Freilichtbühne in Ketzin deswegen total voll. So 2000 Leute schätze ich“, erinnert sich Erhard Zeine. Und alles blieb friedlich. „Wir haben getagt, getagt und getagt, sind nach Lübeck zu einer Bürgerinitiative gefahren, um zu lernen, wie sowas geht“, so Priewe.

Platzeck und Hassemer vor Ort

Große Erfolge für die Bürgerinitiative beziehungsweise für die Anwohner traten erst viel später ein.

Vornean bei der Demo zur Mülldeponie in Ketzin der Umweltminister Matthias Platzeck (l.) Sprecherin der Bürgerinitiative Marlies Oettel und Ketzins Bürgermeister Dieter Gaßmann. Quelle: MAZ

Die 1991 vom damaligen Brandenburger Umweltminister Matthias Platzeck und dem Berliner Umweltsenator Volker Hassemer in Vorketzin zugesagte „schnelle Sanierung“ der Deponie ließ auf sich warten. Erst 1999 wurde die Anordnung zum Bau einer Dichtwand erlassen, die eine Verunreinigung des Grundwassers ausschließen sollte. Dann vergingen noch mal drei Jahre bis zum ersten Spatenstich am 13. Mai 2002.

Von Jens Wegener